10 jaar na begin van burenruzie belandt zaak eindelijk voor rechter Bart Boterman

08 oktober 2020

11u31 2 Diksmuide Tien jaar na het begin van een burenruzie in Diksmuide moet de strafrechter in Veurne zich eindelijk over de zaak buigen. Het proces was al in 2016 ingeleid, maar werd telkens uitgesteld omdat er klachten bleven ingediend worden. Bewoners van de IJzerdijk en uitbaters van een tearoom gingen jaren in de clinch met elkaar.

Alles begon toen H.E. en K.V. in 2010 een huis kochten langs de IJzerdijk en kort daarna G.P. en F.D. het naastgelegen pand verwierven om de tearoom ‘t Zoetebekje op te starten.

H.E. en K.V. dienden bij de provincie bezwaar in tegen de komst van de tearoom, wat resulteerde in jarenlange procedures. Pesterijen en feiten van belaging volgden heen en weer: de tuin volgooien met rommel, elkaar beginnen filmen, luide muziek afspelen uit het raam, en ga zo maar door. Een van de aanleidingen was dat er telkens geparkeerd werd voor de deur van H.E. en K.V. door klanten van de tearoom. De politie werd tientallen keren gebeld.

Fysieke agressie

In december 2014 en augustus 2015 kwam het tot een hoogtepunt met fysieke agressie tussen beide buurmannen. Uiteindelijk verkochten H.E. en K.V. hun woning om de burenruzie een halt toe te roepen.

Maar omdat er door beide kanten strafklachten waren ingediend met burgerlijke partijstelling, kon de raadkamer niet anders dan de zaak voor de correctionele rechtbank brengen. Dinsdag werd de zaak eindelijk gepleit, vier jaar na de inleiding van de zaak. Bij het Openbaar Ministerie was er weinig animo om te vervolgen, aangezien de feiten nooit bewezen waren. Het gaat telkens om woord tegen woord. Alle burgerlijke partijen zijn ook beklaagden. De procureur vorderde twee maanden cel voor G.P. en één maand cel voor H.E. voor fysieke agressie en belaging. Voorts liet de procureur het oordeel aan de strafrechter over. Vonnis op 27 oktober.