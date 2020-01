1.8 miljoen liter vloeibare mest stroomt in de natuur doordat betonnen muur van opslagplaats bezwijkt Bart Boterman

22 januari 2020

12u57 8 Diksmuide In een landbouwbedrijf langs de IJzerdijk in Diksmuide is woensdag zo'n 1.8 miljoen liter vloeibare mest in de weilanden gestroomd, nadat een 28 meter lange betonnen muur van een mestopslagplaats volledig wegbrak. Opvallend: het grote bassin is deze week voor het eerst in gebruik genomen. De brandweer liet de grachten rondom het bedrijf indammen om de zware milieuverontreiniging enigszins te beperken.

Op het landbouwbedrijf is deze week een mestverwerkingsinstallatie in gebruik genomen met bovengrondse opslagplaats van 28 meter lang, 15 meter breed en 5 meter hoog. Het bassin werd stelselmatig bijgevuld en was woensdagnacht nagenoeg volledig vol met zo'n 1.8 miljoen liter vloeibare mest. Tot de betonnen muur het woensdagmorgen rond 5 uur begaf onder de druk. Er volgde een tsunami van mest. Het vloeibare goedje zette de weilanden rond het bedrijf volledig blank. Brandweer, politie en de milieudiensten kwamen ter plaatse.

Ploeteren door de mest

“Eerlijk gezegd, wij zaten ook met de handen in het haar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van post Diksmuide. “Er was geen hand voor ogen te zien en onze manschappen ploeterden door de mest. Alsof we ons in oorlogsgebied bevonden. De bedoeling was de aangerichte milieuschade enigszins proberen beperken, vermijden dat de mest verder zou wegstromen in de waterlopen”, gaat Vandenberghe verder.

“Aan de hand van een kaartje van de grachten hebben we cruciale punten aangeduid om de grachten en beken in te dammen. Op het landbouwbedrijf stond een kraan en de machinist werd opgetrommeld om bepaalde punten te vullen met een berg aarde. Zo verspreidt de mest zich momenteel niet meer verder. De met mest gevulde beken rondom het bedrijf zullen deze week ongetwijfeld nog leeg getrokken moeten worden”, aldus de kapitein. In de vloeibare mest zitten heel wat nitraten en fosfaten. Allicht zal het milieu heel wat schade oplopen.

Naast de IJzer, maar niet erin

Het landbouwbedrijf bevindt zich bovendien naast de IJzer. “Maar gelukkig stroomt het water uit de grachten en beken niet in de IJzer, gezien die hoger gelegen is. De afwatering loopt via een via een geleed door Stuivekenskerke richting Oostduinkerke”, legt de kapitein uit. Gezien de mestopslagplaats nog maar heel recent in gebruik werd genomen, wijst volgens politie en brandweer alles in de richting van een constructiefout. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Westkustpolder en schepen van milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide) volgen de situatie op en sturen bij waar mogelijk.

Stalen

“Het acute gevaar voor de omgeving is voorlopig gemeden. Er worden stalen genomen om te zien hoe ernstig de bodem vervuild is en welke stappen er moeten ondernomen worden ter sanering”, reageert de schepen. Wie zal moeten opdraaien voor de kosten, is nog niet duidelijk. De getroffen landbouwer wil niet reageren.