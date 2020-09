‘Yes’ we mogen naar school maar wel nog steeds in bubbels bij ’t Saam Aloysius Gudrun Steen

01 september 2020

17u02 0 Diksmuide Hoewel het niet verplicht is, houdt de directie van ’t Saam Aloysius in Diksmuide eraan om de leerlingen en zelfs de leerkrachten in bubbels op school hun plaats te geven. En mocht er toch een besmetting zijn dan ligt het draaiboek voor het afstandsonderwijs al klaar.

‘Yes’ dat is het jaarthema van ’t Saam Aloysius want ‘ja’ iedereen mag opnieuw naar school en dat zijn er in de campus in Diksmuide historisch veel. Met 610 waren ze deze morgen, 30 meer dan vorig schooljaar. Zes nieuwe leerkrachten zijn aan de slag.

Per jaar is er een zone die we afgebakend hebben met paletten. Zo creëren we meteen ook leuke zithoeken. De laatstejaars hebben hun eigen speelplaats op de lerarenparking. Isabelle De Keyser

“De leerlingen van de eerste graad hebben op een ander moment pauze dan hun schoolgenoten”, overloopt directrice Isabelle De Keyser de bubbelwerking. “Zo vermijden we drukte. De kleine studiezaal doet dienst als tweede refter. Elk jaar kan daardoor apart lunchen. In die twee ruimtes krijgt elke klas een aparte hoek. Les geven we in vaste lokalen en de leerlingen krijgen daarin een vaste plaats. Dat trekken we door naar de speelplaats. Per jaar is er een zone die we afgebakend hebben met paletten. Zo creëren we meteen ook leuke zithoeken. De laatstejaars hebben hun eigen speelplaats op de lerarenparking. Hetzelfde geldt voor de leerkrachten. Die hebben we ook in bubbels ingedeeld met elk hun lokaal om pauze te nemen. Mocht iemand besmet zijn dan moet slechts één bubbel in quarantaine.” En mocht het dan toch code oranje worden dan heeft ’t Saam Aloysius het zo uitgewerkt dat elk jaar een week naar school mag en een week afstandsonderwijs krijgt.