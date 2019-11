“Week geen alcoholcontroles door... personeelstekort”: BOB-campagne gelanceerd, maar is daar genoeg politiecapaciteit voor? Bart Boterman

28 november 2019

18u22 0 Diksmuide De nieuwe BOB-campagne is donderdag gelanceerd en tot 3 februari zullen de politiezones opnieuw extra inzetten op alcoholcontroles. Maar niet alle politiekorpsen staan daarvoor te springen. “En dat komt door een personeelstekort. Daarom kunnen wij gedurende een week tijdens de BOB-campagne zelfs geen controles houden tijdens de campagne”, zegt korpschef Johan Geeraert van de politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Kortemark en Koekelare).

Elk eindejaar is het voor de politiezones opnieuw puzzelen aan de agenda, want daar komen de BOB-campagnes weer aan. “Geen makkelijke opgave om telkens genoeg manschappen te voorzien. Hoewel ook bij ons de capaciteit schaars is, doen we toch mee met de BOB-campagne. Maar vanwege dat personeelstekort kunnen we gedurende een week echter geen controles uitvoeren”, zucht Johan Geeraert, korpschef van de politiezone Polder. “Onze standaardpatrouilles houden dan uiteraard wel steekproeven. En iedereen die een ongeval veroorzaakt, krijgt sowieso een alcohol- en speekseltest onder de neus geduwd.”

Voetbalmatchen

“Bovenop dat personeelstekort moeten we wekelijks mensen afstaan voor ordehandhaving op evenementen. Om maar een voorbeeld te geven: drie politiemannen op 7 december voor Cercle Brugge – Racing Genk en drie op 11 december voor Club Brugge – Real Madrid. We zijn die manschappen niet enkel de avond zelf kwijt, want ook die rust moet ingehaald worden. Dat weegt op de invulling van de BOB-campagnes. Niet alleen op de frequentie, ook op de omvang van de controles”, aldus Geeraert. “Toch is de aanpak van alcohol en drugs in het verkeer een prioriteit voor onze zone. Soms combineren we acties waarbij we bijvoorbeeld starten met een repressieve fietsencontroles en vervolgens over gaan tot een BOB-actie”, besluit de korpschef. In de zone staan 22 concrete acties gepland in de periode tot 3 februari.

Toch controles in alle politiezones

Alle politiezones uit de regio laten weten dat ze deelnemen aan de BOB-campagne, ongeacht een personeelstekort of niet. “Tijdens vier weekends in december en in januari worden grote alcoholacties georganiseerd in politiezone Oostende. Hiervoor zetten wij extra middelen in. Daarnaast worden er tijdens die campagne dagelijks bijkomende controles uitgevoerd door onze patrouilles”, weet korpschef Philip Caestecker van de lokale politie Oostende. “In onze zone streven we ernaar om tijdens de BOB-campagne dagelijks een kleinere controleactie te doen en af en toe een grote controleactie”, laat commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan weten.

Volgens Annemie Wittesaele van de politiezone Kouter (Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Torhout, Ichtegem) loop je in de zone elke dag kans om gecontroleerd te worden. “Op alle momenten van de dag houden onze interventieploegen controles. Maar ook onze mobiliteitscel zal samen met de wijkdiensten en de interventiediensten bijkomende controles houden tijdens de BOB-campagne. Het bannen van alcohol in het verkeer blijft een prioriteit, het hele jaar door”, aldus Annemie Wittesaele. Ook de politie Westkust en Spoorkin zullen extra actief zijn de volgende maanden.