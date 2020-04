‘Verstrooide’ bestuurder knalt met pick-up in woning: “Door het oog van de naald gekropen” Mathias Mariën

26 april 2020

12u57 0 Diksmuide In de Kortewildestraat in Diksmuide is zondag rond 10.30 uur een ongeval gebeurd. De bestuurder van een pick-up verloor op het kruispunt de controle over het stuur en belandde tegen de gevel van een woning. “We zijn door het oog van de naald gekropen”, zegt bewoner Noël Devreker. “Het is al de vierde keer dat we dit meemaken. Het stopt niet.”

De chauffeur stapte heelhuids uit zijn wagen, maar de ravage aan de woning is wel aanzienlijk. De wagen reed de bureau van het huis binnen, waar op dat moment niemand aanwezig was. De rest van het huis bleef ook gevrijwaard. De brandweer dichtte het gapende gat in de muur. De bewoners waren op het moment van de crash thuis en zagen vol ongeloof hoe de pick-up tegen hun huis was gereden. Ze kunnen er wel blijven wonen.

Verstrooid

Volgens de verklaringen van de chauffeur was hij vlak voor het ongeval even verstrooid en gaf hij gas in plaats van af te draaien. Of de man met zijn gsm bezig was, zal moeten blijken uit het onderzoek van de politie. Het zou ondertussen al de vierde keer zijn dat een wagen zich in het huis boort, de vorige keer dateert al van enkele jaren geleden. “We zijn het ondertussen meer dan beu”, zucht Noël. “Normaal ben ik op zondag altijd aan het werk in mijn bureau. Ik mag er niet aan denken wat er was gebeurd als ik er had gezeten toen die wagen binnenreed.”

De chauffeur probeerde zich na het ongeval te verontschuldigen, maar daar hadden de bewoners geen oren naar. “Hij zet hier geen stap binnen. Daar ben ik te kwaad voor. Er zijn zelfs geen remsporen gevonden. Al jaren vragen we iets te doen aan de snelheidsduivels, ik begrijp het niet.”