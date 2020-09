’t Saam leerkracht Vanhoucke jaar langer aan de slag: “Liever afscheid na coronacrisis” Gudrun Steen

17u06 0 Diksmuide ‘t Saam Cardijn in Diksmuide startte onder een regenboog van kleurrijke ballonnen. Voor leerkracht Marc Vanhoucke wordt het zijn laatste schooljaar en voor Andy Hoedt zijn eerste als pedagogisch directeur.

Marc Vanhoucke (61) uit Nieuwpoort is al 23 jaar leerkracht lassen-constructie aan ’t Saam Cardijn. “Eigenlijk zou hij vorig schooljaar al stoppen”, reageert directeur Bart Laleman. “Hij trok zijn pensioenaanvraag in omdat hij hoopt om na de coronacrisis afscheid te kunnen nemen. Naast de vijf nieuwe gezichten heten we in het bijzonder Andy Hoedt welkom. Hij is al jaren werkzaam als leerkracht in onze school maar mag zich vanaf nu pedagogisch directeur noemen.” De eerstejaars werden allemaal gefotografeerd onder een kleurrijke ballonnenboog. Spelenderwijs leerden ze de school en haar rijke kleurenpalet kennen.