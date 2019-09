‘t Saam Diksmuide investeert 230.000 euro in

500 laptops waarop je ook kan schrijven: “Neem pen en pc en noteer” GUS

02 september 2019

13u22 7 Diksmuide Alle 232 eerstejaars van de twee campussen van ’t Saam in Diksmuide, alsook 160 leerkrachten, zijn het schooljaar gestart met een pen-device. Dat is een laptop met aanraakscherm waarop je ook kan schrijven. Daardoor moeten de leerlingen de helft minder spenderen aan handboeken. De wiskundeles zit volledig in het computersysteem.

Geen rekenmachines, atlassen en woordenboeken in de tassen van de eerstejaars van de twee campussen van ’t Saam in Diksmuide. Wel een zogenaamde pen device. Klastitularis en wiskundeleerkracht Wouter Goemaere startte de eerste schooldag met een initiatie. “Alles is gebundeld in één handig toestel en het gaat even vlug als de cursus openslaan. Gedaan dus met het reserveren van de computerklas. Voor de leerlingen is mijn vak wiskunde nu veel leuker. Bovendien sta ik rechtstreeks in verbinding met de toestellen van mijn klas. Zo weet ik perfect wie mee is en wie extra uitleg nodig heeft.” En zo’n pen device weegt niet meer dan pakweg een atlas. “Door die digitale werkwijze is de factuur voor de handboeken gehalveerd naar 120 euro. Ouders betalen per maand 21 euro voor de huur van de computer”, legt Tommy Es uit. “Een duur grafisch rekentoestel van 110 euro valt weg, net zoals atlassen of tabellenboeken voor de richting mechanica. Onze leerkrachten geven lessen economie, moderne vreemde talen, technologie en wiskunde-wetenschappen volledig digitaal. Ook voor geschiedenis, aardrijkskunde en muziek gebruiken ze de pen device.”

Schrijven

Gedaan dus met de uitgeschreven verhandeling en zelfs het klassieke krijtbord verdwijnt uit de klas. “Het is al langer zo dat spreekbeurten uitgetypt worden”, reageert Tommy. “De voorbije zomer heeft ’t Saam extra geïnvesteerd in zijn draadloos netwerk zodat het geen probleem mag geven als al onze eerstejaars op hetzelfde moment met hun computer werken. Leerkrachten kunnen dan wel vanop hun computer aantekeningen maken in de digitale cursussen van hun leerlingen, ze kunnen niet zien of ze bij de les blijven. Facebook bijvoorbeeld is niet geblokkeerd. Jongeren moeten met zo’n media leren omgaan. Voor proefwerken gebruiken we nog het klassieke papier maar de planning gebeurt wel in de digitale agenda. En het excuus dat de batterij plat is, zal niet werken, want een opgeladen toestel gaat een volledige schooldag mee. Bovendien zijn alle computers gepersonaliseerd als extra beveiliging tegen diefstal.” Volledig overschakelen op digitale cursussen is volgens ’t Saam nog te vroeg, omdat niet alle uitgeverijen hun volledige gamma in computerversie hebben. Een meerkost voor de ouders mag het digitaal werken niet zijn. ’t Saam investeerde 230.000 euro in de aankoop van 500 pen devices. Die worden gebruikt door 232 eerstejaarsleerlingen, 160 leerkrachten en 120 derde- en vierdejaars van de campus Cardijn.