’t Saam Diksmuide geeft vanaf morgen digitaal les. Leerlingen en leerkrachten kunnen zo thuis blijven Gudrun Steen

15 maart 2020

10u42 0 Diksmuide ’t Saam Diksmuide is nu al klaar met een plan. Vanaf morgen maandag geven de leerkrachten digitaal les. Dat kan omdat elke leerling sinds de start van het schooljaar al een eigen laptop heeft.

“Wij kunnen ook tijdens de coronacrisis gewoon les blijven geven dankzij ons digitaal plan”, zegt directeur Bart Laleman. ’t Saam bestaat uit twee campussen: Cardijn en Aloysius. Alles samen telt de groep meer dan duizend leerlingen. “Elke leerkracht plant de lessen voor de komende weken”, legt Laleman uit. “De leerkracht voorziet evenveel tijd per lesreeks als wanneer hij of zij effectief voor de klas zou staan. De leerkracht maakt van de lesreeks een instructiefilmpje. Live lesgeven kan ook via de chat. Naast dat instructiefilmpje plant de leerkracht ook oefeningen en opdrachten. Op momenten dat de lesgever normaal voor de klas staat, is hij online beschikbaar voor de leerlingen die op dat moment van hem les hebben. Wanneer de leerling iets niet begrijpt of problemen heeft met bepaalde oefeningen dan kan hij meer uitleg vragen door te chatten. Elke zondagavond moeten de leerlingen alle lessen verwerkt hebben van de voorbije week en moeten alle oefeningen en opdrachten gemaakt en ingediend zijn. De leerkracht bezorgt daarna een correctiemodel waarmee de oefeningen verbeterd kunnen worden. Op het einde van een lessenreeks volgt een oefening of kleine toets.”