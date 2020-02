‘t Saam Cardijn krijgt ruim 800.000 euro subsidie voor nieuwe ateliers GUS

15u54 0 Diksmuide Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kende 835.445 euro subsidies toe aan ’t Saam Cardijn in Diksmuide. Dat geld dient voor de optimalisatie van het vroegere bedrijfsgebouw Carpet Yarns waarin al een aantal ateliers van de school zijn ingericht.

“Drie jaar geleden kochten we de loods van 1.700 vierkante meter aan om er ateliers in te richten”, reageert directeur Bart Laleman. “Volgende week is er een eerste overleg in verband met de nieuwbouw die we op onze site willen realiseren. Bedoeling is dat we in de nieuwe schoolgebouwen ’t Saam Cardijn en Aloysius centraliseren. We moeten nog nagaan welke ateliers er in dat nieuwe pand ingericht zullen worden en welke in de loods.” De school zal de subsidie gebruiken om het dak te vernieuwen met integratie van lichtstraten en koepels.