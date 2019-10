’t Manneke uit de Mane telt drie nieuwe ridders GUS

13 oktober 2019

13u55 0 Diksmuide Chocolatier Dominique Persoone, tv-persoonlijkheid Ingeborg en campusrector Kulak Piet Desmet zijn de nieuwe ridders bij ’t Manneke uit de Mane. Ze werden zondagvoormiddag geïntroniseerd tijdens de jaarlijkse voorstelling van de Volksalmanak.

Dominique Persoone is chocolatier-imker in Brugge en woont in Damme. “Nooit verlaat ik West-Vlaanderen”, klinkt Persoone resoluut. “West-Vlamingen zijn harde werkers en gaan altijd rechtdoor.” Dat is iets wat Ingeborg beaamt. “Tien jaar heb ik West-Vlaanderen verlaten, maar toen wilde ik terug naar huis. Dat huis staat in Sint-Kruis-Brugge. Ik moest terug naar de essentie en dat is de plek waar mijn roots liggen. Misschien zijn de West-Vlamingen wel te nederig. Het blijven nuchtere, mooie en veerkrachtige mensen.”

Tot slot is er Piet Desmet uit Heule. Beroepshalve is hij vice-rector van de KU Leuven, campus rector van de Kulak in Kortrijk en academisch beheerder in Brugge. “Ik apprecieer de bescheidenheid van de West-Vlaming. Er hangt een stevige verbondenheid tussen de West-Vlamingen.”

De ridderorde ’t Manneke uit de Mane introniseert jaarlijks verdienstelijke West-Vlamingen tijdens de voorstelling van zijn Volksalmanak boordevol weetjes en verhaaltjes.