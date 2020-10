’t Manneke uit de Mane stelt zijn 99ste Volksalmanak voor maar schrapt de herfstzitting Gudrun Steen

15u31 0 Diksmuide In oktober introniseert ’t Manneke uit de Mane verdienstelijke West-Vlamingen in Diksmuide maar niet dit jaar door de strenge coronamaatregelen. Een traditie die de vereniging wel in ere houdt is de voorstelling van de 99ste Volksalmanak.

De Volksalmanak is een klein boekje boordevol leuke weetjes. Het is vanaf deze week verkrijgbaar bij de Standaardboekhandel. Sinds 1965 is er ook een ridderorde verbonden aan ’t Manneke uit de Mane die elk jaar een paar verdienstelijke West-Vlamingen eert. Sinds 1979 heeft ’t Manneke uit de Mane zijn standbeeld op de Grote Markt.

In april moest de orde al zijn lentezitting annuleren en nu schrapt het ook zijn herfstbijeenkomst. Alle kandidaat-ridders en jonkvrouwen die voor de twee zittingen hadden toegezegd zullen een jaar langer moeten wachten. Daar waar de kaft nu nog framboosroze is, zal die volgend jaar goud kleuren want dan komt de 100ste editie uit van de Volksalmanak. Er is dan ook een jubileumboek gepland.