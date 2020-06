’t Buitenbeentje investeert in kraan die boten tot 50 ton kan liften Gudrun Steen

17 juni 2020

13u53 0 Diksmuide “We hebben de grootste botenkraan van het land”, klinkt Klaas Van Nevel van ’t Buitenbeentje gevestigd in Diksmuide. Het bedrijf hoopt een extra publiek naar de stad te krijgen met zijn investering van 700.000 euro.

’t Buitenbeentje is in Diksmuide een vaste waarde als het gaat over watersport en paintball. Daarnaast levert het ook diensten aan boten. Niet toevallig want in Diksmuide is een jachthaven gevestigd. De IJzer is ook een geliefde rivier bij veel pleziervaarders. “Tot voor kort moesten we een mobiele kraan huren telkens we vaartuigen uit het water wilden liften”, zegt Klaas. Dat is nu verleden tijd. Op hun site langs de Heernisse staat een permanente kraan die boten tot 50 ton uit het water kan halen. “Het is een voor ons land unieke constructie”, onderlijnt Klaas. “We kunnen veilig boten aan wal brengen en dat op een flexibele manier. De schipper maakt een afspraak en de boot kan op gelijk welk moment in en uit het water gehaald worden.” Andere diensten die ’t Buitenbeetje aanbiedt aan pleziervaarders zijn onderhoudswerken en winterberging. Check hier voor meer informatie.