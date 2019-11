“Mijn kinderen hebben geen vader meer. Ik hoop dat die van jou meer geluk mogen hebben”: brief van weduwe op proces gaat door merg en been Bart Boterman

04 november 2019

15u45 1 Diksmuide “Mijn kinderen van 12 en 14 hebben geen vader meer, sta je niet stil bij dit verdriet? Besef je niet hoe veel dit pijn doet? Ik hoop dat jouw kinderen meer geluk mogen hebben dan de onze.” Het zijn de woorden van weduwe Cathy Boret (44) uit Esen op politierechtbank van Veurne, maandagmorgen. Er was namelijk de behandeling van het ongeval met de bromfiets in juli vorig jaar waarbij haar echtgenoot Christophe Lefevere (43) stierf. Dat de tegenpartij een deel van zijn verantwoordelijkheid van zich afschuift, treft Cathy bijzonder diep.

Christophe Lefevere (43) uit Esen bij Diksmuide stierf op 23 juli vorig jaar, op zijn verjaardag. Het was een warme dag dus besloten Christophe en echtgenote Cathy een gezellige rondrit met de bromfiets te maken. Maar in de Kortewildestraat in Vladslo sloeg het noodlot toe. Christophe moest als bestuurder van de bromfiets uitwijken voor een wagen die stil stond langs de kant van de weg door eerdere een aanrijding met blikschade. Daarna moest hij opnieuw uitwijken, voor een tegenligger die het stilstaand voertuig laat had opgemerkt. Luttele momenten nadat ze die twee obstakels voorbij waren, kwam landbouwer J.J. met zijn verreiker uit zijn landbouwbedrijf gereden. Hij zou de baan oversteken naar zijn weiland. Er volgde een onnoemelijk zware aanrijding op het fietspad, waarbij Christophe de vorken van verreiker vol in zijn gezicht kreeg en ter plaatse stierf. Cathy overleefde de klap, maar zag haar man levenloos liggen. Een enorm traumatisch gebeuren voor de vrouw.

Gedeelde verantwoordelijkheid?

Landbouwer J.J. (32) wordt vervolgd voor onopzettelijke doodslag. Het openbaar ministerie, die weliswaar geen concrete straf vorderde, stelde op het proces dat de landbouwer voorrang moest verlenen en dus verantwoordelijk is voor het ongeval. Het landbouwvoertuig was bovendien niet verzekerd om op de openbare weg te rijden. Toch stelden de advocaten van J.J. dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. “De mensen op de bromfiets waren achterom aan het kijken, omdat ze hadden moeten uitwijken voor het eerste ongeval. Er is een getuige die dat bevestigt. Een menselijke reactie, maar geen correcte reactie. Ze hadden te weinig oog voor het voorliggend verkeer en konden dus zelf niet meer uitwijken voor de verreiker. We zijn van mening dat de landbouwer en de bromfietsbestuurder elk de helft verantwoordelijkheid dragen. Hoe erg dat ook klinkt voor de nabestaanden van het slachtoffer”, pleitten de advocaten van de landbouwer. Als strafmaat werd door de advocaten een probatie-opschorting gevraagd aan de rechtbank.

Frappant

De raadsman van de nabestaanden reageerde gepikeerd. “Meteen na het ongeval liep de bestuurder van de heftruck naar Cathy en Christophe om hulp te bieden. ‘Sorry, echt sorry. Ik heb jullie niet gezien. Ik wou dat ik de klok terug kon draaien’, riep hij meerdere keren. In een verhoor, twee uur later, verklaart de landbouwer echter dat Christophe en Cathy achterom aan het kijken waren. Beide verklaringen stoken niet met elkaar, want had hij hen nu gezien of niet? Bovendien is er geen objectieve getuige die bevestigt dat het koppel effectief achterom keek. Het is enorm frappant dat de verantwoordelijkheid voor het ongeval deels bij Christophe wordt gelegd, terwijl hij het niet meer kan navertellen en gewoon reglementair op de openbare weg reed”, aldus de advocaat van de familie van Christophe.

Emotionele brief

Weduwe Cathy Boret had het pleidooi van de tegenpartij zien aankomen door de besluiten van de advocaten, die ze weken voor het proces had ontvangen. Ze schreef een brief en las die voor op het proces. Het ging door merg en been. “Ik ben er ziek van geweest, toen ik jullie besluiten las. Mijn kinderen van 12 en 14 hebben geen vader meer, sta je niet stil bij dit verdriet? Weet je hoe veel dit pijn doet? Elke dag breekt mijn hart als ik mijn dochter naar school zie vertrekken met een foto van haar vader. Intussen stoten mijn kinderen zich van mij af. Ze willen minder van me houden omdat het verdriet kleiner zal zijn als ze mij verliezen. En dan moet je lezen dat het ook de schuld van Christophe was”, snikte weduwe Cathy Boret. Daarna volgde een sneer naar de bestuurder van de verreiker.

“Ik besef goed dat dit ongeval niet bewust was. Maar wat je nu doet, dat doe je wél bewust. Volgens jou had je ons zien rijden en keken wij achterom, waardoor we niet tijdig konden uitwijken. Maar zo is het niet gegaan! Ik weet het, want ik zat achterop de bromfiets en dat moment staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Wij keken voor ons en plots doken de vorken van een heftruck op. Je had ons gewoonweg niet zien rijden en dat heb je ook meermaals herhaald kort na het ongeval. Geef dat toe. Je bent achteloos de baan opgereden met uitgestoken vorken en die onverantwoordelijkheid kan ik niet begrijpen. Ik hoop dat jouw kinderen meer geluk mogen hebben dan de onze", aldus de brief die weduwe Cathy Boret voorlas. Dat de landbouwer zijn verantwoordelijkheid deels wil ontlopen, kan ze moeilijk mee overweg. De rechter doet een uitspraak op 2 december.