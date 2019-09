‘Meet ‘Best Pittig’ @ The Movies’, nieuw werkjaar start met een film exclusief voor vrouwen GUS

20 september 2019

10u31 0 Diksmuide Mannen zijn niet welkom op de start van het derde werkjaar van de vereniging Best Pittig in Diksmuide. Donderdag 26 september beginnen de dames eraan met een filmavond.

Best Pittig is een vereniging van en voor vrouwen die regelmatig met leuke activiteiten op de proppen komen. De eerste in de rij is een filmavond. De Diksmuidse filmclub projecteert ‘What men want’ in het ontmoetingscentrum Zonnestraal. Een vrouwelijke sportagente kan plots de gedachten van mannen horen. Dat wordt lachen vanaf 19.30 uur. Best Pittig zorgt voor de drank en verse popcorn. Een ticket kost 15 euro, vooraf te bestellen. Mailen kan naar bestpittigdiksmuide@gmail.com.