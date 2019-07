“Dit is sollen met volksgezondheid”: afval drugslab Diksmuide ging rechtstreeks de gracht in Mathias Mariën & Bart Boterman

10 juli 2019

16u07 12 Diksmuide Langs de IJzerdijk in Diksmuide heeft de Federale Gerechtelijke Politie een groot drugslaboratorium opgerold. Het gerecht deed de ontdekking in de kelders van café Dodengang. Vijf verdachten, onder wie de uitbater, werden opgepakt voor verhoor. Opvallend: de gracht achter het café werd gebruikt als afvoer en is zwaar vervuild. “Niemand had dit verwacht. Ze sollen met de volksgezondheid”, zegt waarnemend burgemeester Marc Deprez.

De ontdekking van het drugslabo is voor iedereen in de omgeving een verrassing. Het café is het enige in de ruime omgeving en werd door heel wat verenigingen gebruikt als clublokaal. Dat er – letterlijk – onder hun voeten een groot drugslab werd gerund, had niemand zich kunnen inbeelden. De politie en Civiele Bescherming waren woensdagmiddag lange tijd bezig met het ontmantelen van het lab, wat erop wijst dat het om een aanzienlijke omvang ging. Volgens de eerste berichten kon het gerecht verschillende ketels met bestanddelen van drugs in beslag nemen. Het zou gaan om amfetamines en xtc. De actie startte dinsdagavond al met een huiszoeking.

Volksgezondheid

Waarnemend burgemeester Marc Deprez (Idee Diksmuide) kwam woensdag persoonlijk ter plaatse en was verwonderd over de ontdekking. Extra frappant is dat de plaatselijke beek achter het café werd gebruikt als afvoer voor het drugsafval. Het water is er zeer sterk vervuild, waarna werd beslist om de beek meteen in te dammen om verdere verspreiding te vermijden. “Dit komt voor iedereen als een complete verrassing”, zegt Marc Deprez. “Die mensen sollen met de volksgezondheid. Zowel met het verspreiden van de drugs als het lozen van het afval in de beek.” Het café ligt afgelegen en het zijn vooral fietsers die er frequent passeren. Tot nu kon echter niemand vermoeden wat zich in de kelders van het gebouw afspeelde. De politie nam in eerste instantie drie personen, allen Nederlanders, mee voor verhoor. Eén van hen is de uitbater van het café. Het parket van Veurne bevestigt de vondst, maar is voorlopig karig met commentaar. “Het onderzoek naar de soort drugs en naar de precieze hoeveelheid loopt nog”, klinkt het.

Achtervolging

Volgens bevestigde bronnen werden in de loop van woensdagmiddag nog twee verdachten opgepakt. Het duo kwam tijdens de politieactie aangereden aan het café en maakte rechtsomkeer toen ze de politie opmerkten. Uiteindelijk konden ze na een achtervolging geklist worden in Middelkerke. Verder verhoor van de verdachten zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de zaak. Het café werd verzegeld voor verder onderzoek.