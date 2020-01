“30 milligram amfetamines per liter water”: Stad laat beek naast drugslab in café Dodengang zelf saneren en hoopt kosten te verhalen Bart Boterman en Gudrun Steen

10 januari 2020

12u29 31 Diksmuide De beek achter café Dodengang in Diksmuide, waar begin juli een synthetisch drugslab werd ontdekt, is ernstig vervuild. Dat blijkt uit laboresultaten. “Het gaat om 30 milligram amfetamines per liter water”, duidt Diksmuids burgemeester Lies Laridon. De stad laat de beek saneren en zal de kosten proberen verhalen op de verdachten, die het drugsafval rechtstreeks in het water loosden.

Begin juli viel het gerecht binnen bij café Dodengang langs de IJzer in Diksmuide, een schijnbaar onschuldige horecazaak waar veel fietsers een tussenstop houden en lokale verenigingen samenkomen. In de kelder van het café bevond zich een drugslab voor de aanmaak van speed. De uitbater van het café, Nederlander en voormalig radiomaker Eric Strijkers (60), belandde in de cel samen met vier landgenoten. Intussen is het onderzoek afgerond en heeft het Openbaar Ministerie een eindvordering klaar. De zaak zou kunnen verwezen worden naar de correctionele rechtbank, maar een datum voor de verwijzingszitting in de raadkamer ligt nog niet vast.

“Geen gevaar voor de volksgezondheid”

Kort na de ontdekking van het drugslab werd duidelijk dat chemicaliën voor de aanmaak van de speed rechtstreeks in de beek werden geloosd. De zuurtegraad van de beek bleek toen al enorm hoog. Schepen van Milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide) benadrukt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest. “We hebben na de feiten meteen langs weerszijden van de beek een dam aangelegd over een lengte van vijftig meter”, aldus Deprez.

De stad Diksmuide zal de beek en bodem zelf laten saneren. “De kosten zullen ongetwijfeld oplopen tot een paar 10.000 euro en zullen afhangen van de manier waarop gesaneerd wordt. Ik vrees dat het stadsbestuur ervoor zal mogen opdraaien, maar uiteraard zullen we de lasten proberen te recupereren via de daders”, voegt burgemeester Lies Laridon (CD&V) toe. De Stad Diksmuide zal zich immers burgerlijke partij stellen op het proces dat volgt.

Niet aan proefstuk toe

Dat proces kan voor Eric Strijkers, uitbater van café Dodengang, uitdraaien in een jarenlange gevangenisstraf. Hij was immers niet aan zijn proefstuk toe. De man werd in 2013 nog veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor de verkoop van cannabis in het Gulf-tankstation in de Vaartstraat in Veurne, waar hij toen eigenaar van was. De drugs werden met kilo’s ingevoerd vanuit Nederland en verspreid in Vlaamse steden. Hij stond toen terecht met liefst 17 anderen, ook hoofdzakelijk Nederlanders.