Zwembaden zijn gevuld met 6 miljoen liter water, nu wachten op groen licht van de Veiligheidsraad DDH

22 juni 2020

16u11 0 Diest In het Provinciaal domein De Halve Maan zijn ze volop bezig om alles in gereedheid te brengen voor wanneer straks de Veiligheidsraad het licht op groen zet en we weer mogen zwemmen. Diests burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) is alvast hoopvol en licht al een tipje van sluier over hoe dat zal verlopen.

Op zijn facebookpagina schrijft De Graef dat de stedelijke dienst integrale veiligheid voor de derde week op rij voorbereidend overleg heeft gehad met de verantwoordelijken van het Provinciedomein en de mensen van de politiezone Demerdal-Dsz in verband met de eventuele heropening van het zwembad.

“Afhankelijk van wat de Veiligheidsraad woensdag beslist, zijn er heel wat uitdagingen die we actief opnemen. Vlaams-Brabant neemt de regie over het verloop op zich, alles in overleg met onze diensten en hoe wij het zien”, zegt hij. De burgemeester benadrukt er ook dat sfeer en gezelligheid, gekoppeld aan de veiligheid, primeren. “De aankomende week is een belangrijke naar uitwerking toe en hopelijk kunnen en zullen we zo snel mogelijk communiceren hoe alles zal verlopen. We kunnen jullie al meegeven dat online-reservatie en ID-registratie ter plaatse verplicht worden. Dat laatste is iets wat wij al van vorig jaar vragen omdat we dan meer controle houden en eventuele relschoppers de toegang kunnen weigeren”, beluit de burgemeester.

De zwembaden zijn intussen al gevuld met zes miljoen water. Zodra de Veiligheidsraad zwemmen toelaat, is het dan afwachten hoe de provincie alles zal organiseren. Die wacht nog even de besluiten van de Veiligheidsraad af en communiceert daar later over.