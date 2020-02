Zware schade na brand bij speelpleinwerking Dassenaarde DDH

11 februari 2020

18u31 0 Diest Het gebouw van de speelpleinwerking Dassenaarde in Molenstede liep ernstige schade op door een brand. Verantwoordelijke Anja Verbeek zet alles op alles om tegen de zomer de werking van de zomerkampen te kunnen waarborgen maar de verenigingen die in het jaar gebruik maken van de infrastructuur zullen een tijdelijk alternatief moeten vinden.

De brand brak wellicht uit nadat twee elektriciteitskabels braken en op het gebouw vielen. De cabine buiten brandde uit en ook in het gebouw is er veel schade. “De brandweer moet de precieze oorzaak nog achterhalen maar wellicht zorgden de afgebroken kabels voor de brand. De zekeringskast binnen brandde ook volledig uit en zowat alle toestellen zijn stuk. Gelukkig is er weinig brandschade aan het gebouw zelf”, vertelt verantwoordelijke Anja Verbeek. Het gebouw was nog maar drie jaar in gebruik.

Tijdelijk alternatief

Tijdens het jaar gebruiken verschillende verenigingen de infrastructuur maar die zullen nu een tijdelijk alternatief moeten zoeken. Voor hoe lang precies kan de verantwoordelijke nog niet zeggen. “We doen er in elk geval alles aan om de zomerkampen, die begin juli starten, te laten doorgaan. Ik ben al blij dat er niemand aanwezig was en er alleen maar stoffelijke schade is”, besluit Anja.