Zware boetes voor voormalig massagesalon dat het niet zo nauw neemt met regelgeving KAR

13 maart 2020

17u18 0 Diest De strafrechter in Leuven heeft een erotisch massagesalon met vestigingen in Diest en Aarschot en de gewezen zaakvoerster zware geldboetes opgelegd voor inbreuken op de sociale regelgeving.

Ana E.M. en haar inmiddels failliet verklaarde bedrijf werden gedagvaard voor diverse sociaalrechtelijke inbreuken van november 2016 tot mei 2018. De hoofdzetel van Caribena was gevestigd in Diest. Ana E.M. baatte ook een massagesalon uit in Aarschot.

De sociale inspectie viel een eerste keer binnen op 3 november 2016, met assistentie van de federale gerechtelijke politie. De controle was vooral gericht op het naleven van de sociale regelgeving. De zaakvoerster kon geen aangifte van tewerkstelling van de drie aanwezige masseuses voorleggen. Een van hen beschikte niet over een geldige verblijfsvergunning. Nieuwe controles volgden op 14 oktober 2017 en 17 maart 2018. Onderzoek leerde dat klanten 120 euro per uur voor een massage betaalden. De helft van dat bedrag was bestemd voor de zaakvoerster. Op 4 mei 2018 boden twee inspecteurs van de lokale politie zich in burger aan bij Caribena. Zij werden ontvangen in de massageruimte en stelden vast dat de aanwezige Spaanstalige vrouwen niet reglementair tewerkgesteld waren.

Failliet

De verdediging wierp op dat de strafvordering onontvankelijk was omdat de politiemensen valse namen en identiteiten hadden opgegeven. Maar de inspecteurs waren daartoe gemachtigd door de onderzoeksrechter die met de zaak belast was. Ana E.M. kreeg een geldboete van 33.600 euro. Voor het massagesalon liep de boete op tot 96.000 euro. Caribena werd op 26 september van vorig jaar failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank in Leuven.