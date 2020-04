Zwalpende bestuurder onder invloed drugs maakt filmpje voor instagram tijdens onnodige verplaatsing Kristien Bollen

10 april 2020

16u53 4

Op de Valleilaan in Diest trok donderdag rond 21 uur een voertuig de aandacht van de politie. De bestuurder zwalpte met zijn wagen over de rijbaan. De 23-jarige man uit Diest was blijkbaar met z’n smartphone een filmpje aan het maken voor instagram. Bovendien testte hij positief op het gebruik van drugs. Hij had geen zinnige reden voor de verplaatsing. Naast de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs mag hij zich dus nog aan een aantal pv’s verwachten.