Zonweringbedrijf Harol zoekt dringend personeel nu aantal bestellingen fel stijgt DDH

27 juli 2020

16u25 0 Diest Nu velen voor staycation kiezen, willen we het ons blijkbaar graag naar onze zin maken in ons eigen kot. Nadat eerder al bleek dat de verkoop van jacuzzi’s en zwembaden flink in de lift zit, is nu ook familiebedrijf Harol in Diest, gespecialiseerd in buitenzonwering en terrasoplossingen, dringend op zoek naar 20 extra medewerkers die vanaf september volop moeten meedraaien in de productie. Het bedrijf krijgt in coronatijden namelijk veel meer bestellingen te verwerken.

Het gaat duidelijk goed in de sector want de cijfers gingen de voorbije maanden alleen maar in stijgende lijn. “Ik vermoed dat de combinatie staycations, de steeds warmer wordende zomers en de beter geïsoleerde woningen ervoor zorgen dat er veel vraag is naar zonweringsystemen. Thuis is ook de plek waar we het liefst zijn en nu we verplicht moesten terugplooien op ons eigen plekje merk je dat mensen daarin willen investeren. Iedereen beseft wellicht ook almaar meer dat de impact van het virus ons leven nog lang zal bepalen”, zegt CEO Annick Draelants.

20 extra mensen

Tijdens de maanden april en mei, net de maanden waarin we met zijn allen in lockdown zaten, registreerden ze bij Harol een verdubbeling van het aantal websitebezoeken maar ook de brochure- en offerte-aanvragen zaten in de lift. “Dat resulteerde in een forse stijging van het aantal bestellingen, zodanig dat we intussen weer op hetzelfde niveau zitten als in 2019 en dat was een topjaar met een stijging van 20%. Vanzelfsprekend zijn we daar heel blij mee. Ik denk dat steeds meer mensen beseffen dat zonwering een echte must-have is om het binnenklimaat beheersbaar te houden en energieverslindende airco’s te vermijden. De warme lentemaanden hebben dat besef wellicht nog flink aangewakkerd. Om aan die vraag te voldoen én om onze levertermijnen zo kort mogelijk te houden, willen we nu extra arbeidskrachten in dienst nemen”.

Het bedrijf zoekt mensen voor verschillende jobs waaronder lakkers, assembleurs, inpakkers en doekensnijders. “Na het succes van 2019 hadden we eigenlijk al extra volk ingecalculeerd voor 2020 maar door de coronacrisis werd alles in maart stilgelegd. Nu we zoveel bestellingen binnenkregen gaan we het plan toch uitvoeren. We geloven in het najaar en in 2021 en zijn bereid het risico te nemen. We willen die extra krachten zo snel mogelijk vinden want we willen hen nog een doorgedreven opleiding geven zodat ze aan het eind van de zomer kunnen worden ingezet”, besluit de CEO.

Wanneer je interesse hebt, krijg je meer informatie op de website van het bedrijf. Solliciteren doe je door een mail te sturen naar jobs@harol.be. Harol bestaat sinds 1946, exporteert intussen naar meer dan 30 landen en stelt zo’n 280 mensen tewerk.