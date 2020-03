Zonneweringproducent Harol legt

de productie stil DDH

19 maart 2020

17u46 47 Diest De Diestse zonneweringsproducent Harol legt alle productie tijdelijk stil. De directie wacht niet op het advies van de overheid en zet de gezondheid van de medewerkers op de eerste plaats.

Sinds woensdagavond 18 uur ligt de productie van zonnewering, garagepoorten en rolluiken in Diest stil. De winkels van de verdelers zijn trouwens ook verplicht om te sluiten. “Het was een moeilijke beslissing, maar de enige juiste als we onze medewerkers, hun gezinnen, onze klanten en onze leveranciers willen beschermen. De productie stopzetten én de deuren sluiten is de meest veilige optie die we onze medewerkers kunnen aanreiken. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid naar onze bedienden toe, maar ook naar onze arbeiders die niet kunnen thuiswerken. Wij zijn solidair. Uiteraard namen we de afgelopen tijd al extra maatregelen, maar die leken ons niet genoeg om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers maximaal te garanderen.”, legt CEO Annick Draelants uit.

Volgens de CEO kreeg ze al veel hartverwarmende reacties van het personeel op het besluit van de directie. “Wij hebben ook een gesloten Facebookgroep opgericht waar we dagelijks met elkaar in contact blijven. Ik ben ervan overtuigd dat we als bedrijf hier sterker zullen uitkomen”, besluit de CEO. Bij Harol werken 300 arbeiders en bedienden. De klanten en leveranciers werden dinsdagavond al op de hoogte gebracht.