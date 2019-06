Zomerseizoen Halve Maan start zonder incidenten Christian Hennuy

02 juni 2019

17u29 0

Door het prachtige weer werden dit weekend veel bezoekers verwacht in de Halve Maan in Diest. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant verhoogde voor dit eerste weekend de veiligheidsmaatregelen voor het recreatiedomein, maar die worden elk jaar genomen. Op zaterdag liep de Halve Maan helemaal niet vol en het was rustig. Mama’s en papa’s kwamen met hun kinderen naar strand en zwembad. Op zondag was het dan weer volle bak. An Schervernels (Open VLD), gedeputeerde voor provinciedomeinen en recreatie, kwam beide dagen ter plaatse poolshoogte nemen.

Op zaterdag kwamen er 1200 bezoekers naar de Halve Maan, op zondag door het warme weer wel 4500. Uiteraard werden de gestelde maxima van 6000 per dag niet gehaald.“We hadden dat maximum aantal bezoekers vooropgesteld, maar daar kwamen we niet aan. We gingen ervan uit dat op mooie dagen iedereen moet kunnen genieten met aandacht voor de veiligheid. Enkele jaren geleden hadden we hier in Diest een incident, waarbij een meisje werd belaagd en dit blijft ons achtervolgen. Maar ondertussen zijn er duizenden mensen gekomen zonder enig probleem. Alles gebeurt hier vriendschappelijk en in alle kalmte. We mogen dit prachtige domein niet laten overschaduwen door een incident van vroeger”, aldus An Schevernels. Er werden heel wat maatregelen genomen, o.a. controle door de spoorwegpolitie op de treinen naar Diest. Die afspraken met de NMBS zijn niet nieuw, ook vorig jaar gebeurde het al. De provincie nam de voorbije jaren maatregelen om de overlast te beperken. Het gedifferentieerd tarief werd aangescherpt, van zes naar negen euro toegangsprijs voor bezoekers die van buiten Vlaams-Brabant komen. Er werd een camerasysteem geïnstalleerd en nieuwe lockers, goed zichtbaar om diefstal te ontmoedigen. Het zonneterras in het centrum van het zwemgedeelte, waar vaak heibel begon, werd omgebouwd tot een speelzone voor kinderen met fonteintjes. En iedereen moet zijn identiteitskaart tonen. De Halve Maan is trouwens niet het enige domein waar maatregelen worden genomen, dit geldt ook voor Huizingen. “Ruziemakers zijn hier niet welkom. Alles heeft blijkbaar prima gewerkt en ik heb alleen mensen ontmoet die plezier maakten”, aldus Schevernels. Voor het openingsweekend werd heel wat mankracht ingezet op beide dagen: twee administratieve krachten, vier toezichters op de parkings, vijf domeinwachters, vijf redders, en drie medewerkers aan de attracties. Er waren ook twee personen van een privé bewakingsfirma aanwezig.

Aan het zwem- en strandgedeelte van de Halve Maan werd dit jaar niets gewijzigd. Maar het volledige domein is 55 ha groot. Zo werd er een evenementenweide geopend die kan afgehuurd worden voor teambuilding, toegankelijk voor 6500 personen. Bij Vaderdag gaan papa’s met hun kinderen daar komen overnachten. Verder werd nog een overdekte ruimte ‘De Lunet’ geopend voor feestjes tot 200 personen.