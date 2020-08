Zomerschool voor kinderen met een leerachterstand Kristien Bollen

20 augustus 2020

12u58 0 Diest Tijdens de tweede helft van augustus kunnen 24 kinderen, die in september naar het eerste leerjaar gaan, les volgen in de zomerschool. Zo worden ze voorbereid om op 1 september een goede start te maken.

Kinderen die een achterstand hebben opgelopen tijdens het schooljaar, worden door hun zorgcoördinator doorverwezen voor de zomerschool. Het maakt niet uit vanuit welke schoolgroep of onderwijsnet ze komen, tijdens de zomerschool maken we kleine groepjes om hen gericht voor te bereiden op het eerste leerjaar. In kleine groepjes krijgen ze extra ondersteuning op vlak van wiskunde en taal. Ook leerlingen die thuis vooral een andere taal spreken, willen we ondersteunen om de start op 1 september zo vlot mogelijk te maken.

Al 12 jaar zomerschool

Het zomerschoolproject startte in 2008. Tijdens de coronacrisis moesten kinderen noodgedwongen thuis blijven. Daarom organiseren we dit jaar twee keer een zomerschool. Zo worden 24 kinderen uit de verschillende scholengroepen en onderwijsnetten verder geholpen. In de voormiddag krijgen ze les in de klaslokalen van De Pit, in de namiddag leren ze al spelend verder op de Citadel.

“Door twee zomerscholen te organiseren kunnen we dit jaar nog meer kinderen uit Diest helpen om goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Diest is een scholenstad, een stad waar elke leerling de kans moet krijgen om vooruit te gaan en zich goed te voelen op school. Daar zijn en blijven we fier op”, zegt schepen van Onderwijs, Pascale Vanaudenhove.