Zestien leerkrachten van De Prins in quarantaine net voor start nieuwe schooljaar Kristien Bollen

31 augustus 2020

21u40 309 Diest De middelbare school De Prins in Diest moet het op de eerste schooldag met zestien leerkrachten minder stellen, nadat één leerkracht een positieve coronatest aflegde. Vrijdag had deze persoon nog contact met vijftien collega’s. Die moeten nu allen in thuisquarantaine en eventueel een test ondergaan. De scholengroep Adite benadrukt dat de werking van de school niet in het gedrang komt.

De leerkracht die positief testte, liep de besmetting alvast niet op in de school. Maar afgelopen vrijdag, voor er ziektesymptomen waren, was deze persoon wel aanwezig op een personeelsvergadering. “De personeelsvergadering verliep volgens de coronamaatregelen”, zegt coördinerend directeur Ann Scheys van scholengroep Adite. “Iedereen aanwezig op die vergadering droeg een mondmasker en hield voldoende afstand. Maar de besmette leerkracht had wel contact met vijftien anderen in de privé-sfeer. Na de personeelsvergadering gingen de collega’s samen nog iets drinken.”

De leerkracht die een positieve test aflegde, geeft les in de eerste graad van De Prins. De collega’s werken allemaal in dezelfde school. “De werking van de school komt gelukkig niet in het gedrang”, gaat directeur Ann Scheys verder. “Andere leerkrachten springen in voor afwezigen, zodat leerlingen niets van de lessen hoeven te missen. Ook is er ook nog altijd de mogelijkheid van afstandsonderwijs.”

Veiligheid voorop

Zo veel leerkrachten in één klap minder is niet min. Toch ziet de school vooral de positieve kant van de zaak. “Toen we het nieuws vernamen dat één van onze leerkrachten besmet is, hebben we meteen, in samenspraak met de CLB-arts, ingegrepen”, vertelt Ann Scheys. “Direct hebben we een interne contacttracing georganiseerd. Daaruit bleek dus dat er geen risico is genomen tijdens de personeelsvergadering, maar wel in de privé-sfeer. Uit veiligheidsoverwegingen plaatsen we de betrokken medewerkers in thuisquarantaine en vragen we hen ook hun eigen huisarts te raadplegen, ook al hebben ze helemaal geen enkel symptoom of voelen ze zich helemaal niet ziek. De veiligheid van onze leerlingen én het personeel staat nu eenmaal voorop.”