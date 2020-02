Zaakvoerder opent na Leuven nu ook stock- en outletshop in Diest DDH/VDT

27 februari 2020

17u04 4 Diest Dit weekend opent in Diest een nieuwe stock- en outletzaak. Meteen de tweede van Stefan Frissen die vorig jaar al een gelijkaardige winkel opendeed in het Leuvense.

Het gaat om een stock en outletshop die naar eigen zeggen betaalbaar tuinmeubilair wil aanbieden. “De zaak is 800 vierkante meter groot en we bieden een groot assortiment aan van allerlei spullen voor de tuin. Onze conceptstore is opgebouwd rond het Franse merk Fermob waarin we echt geloven. Het is hip en trendy en je kan de meubelen kiezen uit 24 verschillende kleuren. Bovendien importeren we ook zelf spullen uit alle werelddelen”, gaat de zaakvoerder verder die blijkbaar een gat in de markt vond, want dit is al de tweede zaak die hij opent op korte tijd. “Als de zaken zo verder evolueren is dit wellicht niet de laatste winkel die we opendoen in Vlaanderen. De tuin is in en mensen willen er graag wat geld voor uittrekken”, glundert Stefan die zijn prijzen zo laag mogelijk probeert te houden. “We bieden kwaliteitsvolle spullen aan maar we willen die als prijsvechter in de markt zetten, van parasols over tafels, banken, lounges en veel meer”.

Werkgelegenheid

De nieuwe zaak biedt meteen ook extra werkgelegenheid in de regio. “We hebben al heel wat mensen aangetrokken om de winkel in Diest te runnen maar we zijn altijd op zoek naar talentvol personeel. Of je nu administratief sterk staat of eerder een goede verkoper bent of je ziet werken in ons magazijn wel zitten dan mag je mij zeker een seintje geven”, gaat Stefan verder.

Voor het openingsweekend voorziet hij allerlei promoties en bij sommige aankopen krijg je er een cadeautje bovenop. “We gaan eigenlijk heel de maand maart stunten”, besluit hij lachend.