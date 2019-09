Workshop vlechten voor mannen meteen volzet: “Dit is een gat in de markt!” Vanessa Dekeyzer

18 september 2019

17u10 0 Diest Zestien vaders gingen gewapend met kam, speldjes en rekjes de haren van hun dochter te lijf in SaLounge, een leeronderneming van De Prins in Diest. Deze workshop vlechten was een idee van papa Dieter, die graag het haar van zijn dochters wilde leren vlechten. In een mum van tijd was de oefenles volzet. “Dit is duidelijk een gat in de markt”, aldus Dieter.

Papa’s met dochters kennen het waarschijnlijk wel: de komst van een dochter confronteert hen met een probleem waar ze waarschijnlijk nog niet eerder mee geconfronteerd werden: hoe krijg je dat lang haar onder controle? Dieter Van Esch heeft zelf 4 kinderen, waarvan 3 dochters en verder dan speldjes aanbrengen, ging zijn trukendoos niet. “Als ik dat aan mijn vrienden vertelde, bleek dat ik niet alleen stond in mijn beperking”, vertelt Dieter. “Ik besloot mijn stoute schoenen aan te trekken en contact te nemen met SaLounge. Daar kreeg ik meteen een ‘go’ en zo was de workshop een feit.”

Toen Dieter de workshop als event lanceerde op Facebook ging het nieuws al snel als een lopend vuurtje rond. Vaders in heel België en Nederland werden voornamelijk door hun vrouw getagd in commentaren om zich ook aan te melden. Dat zorgde binnen de 48 uur voor een volboekte workshop met zelfs één vader die van over de Nederlandse grens naar Diest afzakte. “Ik heb ongeveer een uurtje moeten rijden, maar dat vond ik toch de moeite om hier te zijn”, vertelt papa van de vierjarige Valérie, Kevin Van Den Oord. “Het was uiteindelijk een hele openbaring. Voortaan kan ik voor school het haar van mijn dochter verzorgen en kan mijn vrouw dus met een gerust hart naar haar werk vertrekken.”

Hans Meus uit Aarschot, dochter van Mette (7), schaamde er zich absoluut niet voor om zich in te schrijven voor deze opleiding. “Vlechten is toch cool om te kunnen. Je moet soms eens out of the box durven denken. Het was een uitdaging, maar ik heb er toch veel van ‘opgestoken’.” Ook Hans Beckers uit Schaffen leerde tal van kapsels in de vingers krijgen. “Ik ben er eigenlijk ingeluisd door mijn dochter Manon (13). Zij had de workshop via Facebook zien verschijnen en me daarop onmiddellijk ingeschreven. Uiteindelijk vond ik het wel heel fijn om te doen.”

Het enthousiaste coachteam van De Prins stonden de papa’s met raad en daad bij. “Voor onze studenten haarzorg en haarstilist was dit een bijzondere leerkans”, zegt Véronique Roosen, leerkracht PAV. “De papa’s hebben dat super gedaan. Voor velen was het een fijn vader-dochter moment. Een prijs voor mooiste kapsel hebben we niet uitgedeeld. Alle deelnemers hebben tenslotte hun uiterste best gedaan. Aan het einde van de workshop mochten de dochters wel een diploma uitdelen aan de papa’s. We hebben ook al veel vraag gehad om nog dergelijke workshops te organiseren. Misschien komt er wel een vervolg, wie weet.”