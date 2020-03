Work-out in je eigen ‘kot’ DDH

25 maart 2020

15u28 2 Diest 'Fitter&Fitter’, een bedrijf dat normaal mensen helpt om gezonder door het leven te gaan, organiseert voortaan online work-out lessen nu de gebruikelijke outdoor bootcamps niet kunnen doorgaan door het coronavirus.

“Normaal geven we les in zes steden en gemeenten in de Getevallei waaronder ook enkele steden en gemeenten in het Hageland (Diest, Kortenaken/Glabbeek, Tienen en Zoutleeuw). In Diest doen we dat normaal aan het zwembad maar dat kan nu niet door het coronavirus. We hebben dan even gebroed op een alternatief en zijn intussen gestart met online lessen”, legt sportcoach Dries Benoit uit.

Het principe is eenvoudig. Via het Facebookevenement ‘CORE-ona Quarantraining’ kan je elke dag een Facebook Live volgen waarbij er elke dag een ander thema wordt voorzien. “De lessen worden elke weekavond gegeven en in het weekend in de ochtend. We wisselen af met drie coaches zodat de druk voor iedereen niet te groot wordt en elke dag werken we aan iets anders. De ene keer zetten we in op de bilspieren, de andere keer op de buikspieren. Een avond doen we ook aan yoga. We geven de lessen vanuit de Business Brewery op het Research Park van Haasrode. Dat is een officecenter waar we normaal vergaderen en die stellen nu een lokaal ter beschikking”, gaat Dries verder.

De lessen zijn gratis en worden ook opgenomen zodat je ook later nog kan kijken via Facebook of YouTube. “We hebben ruim 1.000 geïnteresseerden en dagelijks hebben we zo’n 300 à 400 live views. Wetende dat mensen dit vaak met het hele gezin bekijken, durf ik van een succes spreken. Aanstaande zaterdag gaan we trouwens iets speciaals doen en organiseren we in de avond een soort avondparty, zeg maar een combinatie van een onlinefeestje en workout”, besluit de coach.

Wie mee wilt doen, surft naar de Facebookpagina van de initiatiefnemers via deze link.