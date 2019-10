Wordt de binnenstad van Diest binnenkort een fietszone? Vanessa Dekeyzer

22 oktober 2019

16u09 0 Diest Het stadsbestuur denkt eraan om van de binnenstad een fietszone te maken. Dat is een aaneengesloten zone van fietsstraten, waarbinnen de fietser koning en de auto van ondergeschikt belang is. De komende maanden zal in deze materie een beslissing genomen worden.

Sinds juli dit jaar is een gedeelte van de binnenstad van Aarschot al omgevormd tot fietszone. Dit was meteen een primeur voor onze regio. Maar ook de stad Diest denkt er nu aan om een fietszone in te richten in haar hele binnenstad. Dat bleek maandagavond op de gemeenteraad.

Sp.a raadslid Carina Jankowski informeerde naar de stand van zaken rond de eerste fietsstraten in Diest, de Demerstraat en de Vissersstraat. Die hadden tot nu toe een voorlopig karakter. “De twee fietsstraten zouden een proefproject zijn tot eind juni dit jaar en daarna zou er beslist worden of deze een definitief karakter zouden krijgen, maar tot nu toe bleef het hier rond stil. Onze partij wilde ook graag weten of het bestuur nog meer fietsstraten zou willen invoeren, waar we absoluut voorstander van zijn. Steeds meer mensen gebruiken immers de fiets om zich te verplaatsen in ons stadscentrum. En onze stad is een scholenstad waar heel wat jongeren met de fiets naar school gaan. Het is dan ook van groot belang om de veiligheid van alle fietsers te verhogen én het zou een perfecte maatregel zijn in het kader van de klimaatdoelstellingen. De Hasseltsestraat is volgens mij een ideale straat om voor te stellen als nieuw proefproject.”

Positieve evaluatie

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) deelde mee dat er een evaluatie was geweest, zowel in mei als in september, en dat die positief was. “De Diestenaar moet de situatie nog wat gewoon worden, dat is wel merkbaar”, aldus De Graef. “Er werden weinig of geen overtredingen vastgesteld door de politie, maar de fietser heeft wel nog altijd de neiging om meer naar rechts te gaan rijden, wanneer er een voertuig af komt. Koppig als ik ben, bleef ik als fietser wel zo rijden dat er geen automobilisten naast mij konden door rijden. Soms waren er dan bestuurders die wel de neiging hadden om heel dichtbij te rijden en gas te geven. Maar misschien ligt dat dan aan mij?”

Overleg

Het Diestse stadsbestuur denkt er over na om nog nieuwe fietsstraten in te voeren. “We willen dat koppelen aan een nieuwe mobiliteit in onze binnenstad , waar verkeersveiligheid centraal moet staan voor iedereen”, gaat De Graef verder. “We hebben een lijstje opgemaakt van mogelijke fietsstraten, maar ook een fietszone ligt op tafel binnen de zone 30. We gaan daarvoor nog in overleg met andere steden, onder meer met Aarschot, die zo’n zone deels heeft ingevoerd, en met Mechelen en Kortrijk, die hiertoe een beslissing genomen hebben.”

“Waarom een fietszone in onze stad? Het binnencentrum van Diest is op zich al één fietsstraat. Het zijn allemaal smalle straten, die door fietser en automobilist moeten gedeeld worden. Het zou veiliger zijn als je daarbij de fietser voorrang geeft. In de eerstvolgende maanden zullen er hier rond keuzes gemaakt worden.”