Wonen in de eerste gasvrije wijk van Diest? Dan is De Tuilerie iets voor jou

09 augustus 2020

14u44 1 Diest Nog niet zo lang geleden realiseerde projectontwikkelaar CORES Development De Blekerij. Dat was hun eerste woonproject op de Turnhoutsebaan in Diest. In het najaar van 2019 lanceerden ze hun tweede project in dezelfde straat, namelijk De Tuilerie. Wil je wonen in de eerste gasvrije woonwijk van de stad op een topligging vlakbij het centrum? Dan is De Tuilerie zeker een kijkje waard.

CORES Development is opgericht in 2006. Met maar liefst 14 jaar ervaring hebben ze al heel wat woonprojecten in goede banen geleid. Hun focus ligt op de creatie van residentiële nieuwbouw in steden, maar hun missie is groter dan dat. “Onze vastgoedconcepten moeten een maatschappelijke waarde hebben”, zegt Chief Commercial Officer van CORES Sophie Deprez.

Als er gebouwen zijn die leegstaan of op de markt komen wanneer ze hun beste tijd gehad hebben, benadert CORES de eigenaar en bekijkt het team of ze die gebouwen een kwalitatieve herbestemming kunnen geven. Bij het Cadiz-project op Het Eilandje in Antwerpen was dat bijvoorbeeld het geval. Vroeger was dat een douanegebouw. Nu zijn er onder meer 216 appartementen, een woonzorgcentrum en horeca-aangelegenheden gevestigd. Het project heeft met andere woorden heel wat leven in de brouwerij gebracht en mee de buurt doen heropleven.

Lees verder onder de foto’s.

Buitenruimte

Hetzelfde wil CORES nu met De Tuilerie bereiken. “Op de plaats waar De Tuilerie komt, stonden vroeger enkele gebouwen, waaronder een showroom van Desco, een groothandel in sanitair materiaal. We hebben die gebouwen gekocht en zullen ze herontwikkelen tot vier gebouwen met in totaal 113 appartementen en penthouses”, aldus Deprez.

De eerste fase werd in september 2019 opgestart. Die bestaat uit 78 woonunits, waarvan meer dan de helft intussen verkocht is. De tweede fase, die uit 35 woonunits bestaat, staat vanaf eind juni te koop. Eén appartementsgebouw is gelegen aan de rivier de Demer. Bij een ander gebouw lopen de private tuinen over in de gemeenschappelijke groenruimte. “De COVID-periode bewijst dat we buitenruimte meer dan ooit belangrijk vinden. En dan moet die voldoende kwalitatief zijn. De Tuilerie krijgt bijvoorbeeld ook een groene speelzone en een parkzone met ligweide”, zegt Deprez daarover.

Mensen willen tegenwoordig in de buurt van het centrum wonen, maar ze willen tegelijk ook mobiel zijn. De locatie van De Tuilerie is dan ook top Sophie Deprez

Duurzaam

Behalve buitenruimte, is ook de locatie van het woonproject belangrijk. De stad Diest is dan ook niet zomaar gekozen. Eerder heeft CORES een beetje verder op de Turnhoutsebaan woonproject De Blekerij gerealiseerd. Dat was een succes en daarom is nu De Tuilerie aan de beurt. “Mensen willen tegenwoordig in de buurt van het centrum wonen, maar ze willen tegelijk ook mobiel zijn”, zegt Deprez. “In dat opzicht is deze locatie dan ook top. Het station is immers op wandelafstand, wat eveneens bijdraagt aan de duurzaamheid van het project.”

Duurzaamheid is iets wat CORES hoog in het vaandel draagt. Ook bij de bouw van De Tuilerie houden ze daar rekening mee. Zo wordt het de eerste gasvrije woonwijk in Diest. Concreet werken ze met een boorgat energieopslag, ook wel ‘BEO-veld’ genoemd. Daarbij gebruiken ze de thermische bodemcapaciteit om de gebouwen te verwarmen en af te koelen. Zelfs het kleinste 1-persoonsappartement is ermee uitgerust, wat het zowel voor eindgebruikers als voor investeerders interessant maakt. Dankzij het gunstige E-peil (E20) betaal je daardoor de eerste vijf jaar geen onroerende voorheffing.

Informatie

De eerste werken zijn intussen gestart. In het najaar van 2022 moet De Tuilerie volledig klaar zijn. Een 1-slaapkamerappartement heb je vanaf € 163.000. 2-slaapkamerappartementen zijn beschikbaar vanaf € 203.500. 3-slaapkamerappartementen vanaf € 265.000 en penthouses vanaf € 407.500.

Meer informatie over het woonproject vind je hier. Heb je interesse of een vraag? Dan kan je altijd contact opnemen met CORES. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@coresdevelopment.be of door te bellen naar het nummer 03/820.82.82.