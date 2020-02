Winterse indoor skateruimte heeft succes en eind april opent nieuw outdoor park in Warandepark DDH

17 februari 2020

13u19 0 Diest De winterse indoor skateruimte in Diest blijkt geen maat voor niets. Wekelijks vinden zo’n vijftig skaters de weg naar de binnenruimte. Begin maart starten ook de werken voor een nieuw skatepark in het Warandepark en twee maanden later zou er dan een nieuwe ruimte moeten zijn voor skaters maar ook voor BMX’ers, steppers en zelfs rollerbladers.

De stad stelt al voor de zesde winter op rij de loods op de citadel ter beschikking van de jongeren. Niet alleen skaters zijn er welkom maar ook steppers en BMX’ers. De uitbating van de loods gebeurt door een team van vrijwilligers die de skaters elke week ontvangen en die formule lijkt te werken. “Er zijn zes gekeurde toestellen en er is voldoende ruimte om je uit te leven op je plank. Naast skaten zorgt de plek er ook voor dat jongeren mekaar ontmoeten. Mijn dank gaat natuurlijk uit naar alle vrijwilligers en onze jeugddienst die er jong en oud weet samen te brengen”, reageert schepen van jeugd Rick Brans die er heilig van overtuigd is dat de skatecultuur zeer levend is in de stad. “Het succes van de indoor infrastructuur bewijst dat er nood is aan dergelijke initiatieven”.

Gegoten beton

Vandaar ook dat de stad investeert in een gloednieuw park in het Warandepark. “De werken starten op 2 maart en zouden zo een twee maanden duren. Het bestaande park was dringend aan vervanging toe. Er komt een complete nieuwe infrastructuur in gegoten beton. Dat is duurder maar ook duurzamer. Het nieuwe park zou 10 tot 20 jaar kunnen meegaan en is niet alleen voor skaters. Ook BMX’ers, rollerbladers en stepgebruikers zullen zich kunnen uitleven. In overleg met de toekomstige gebruikers zorgen we er ook voor dat het park ideaal is voor beginners maar ook voor gevorderden”, vertelt Brans.

Het nieuwe park kost 120.000 euro en werd ontworpen in overleg met de toekomstige gebruikers. Die krijgen ook inspraak tijdens de werken. “Binnen twee tot drie weken, als de fundering gegoten is, krijgen de toekomstige gebruikers de kans om langs te komen en hun opmerkingen te geven. We gaan daar zeker rekening mee houden”, verduidelijkt de schepen.

Het nieuwe park zou dus eind april moeten klaar zijn en het indoor park blijft nog open tot 27 maart. Je kan er wekelijks terecht op woensdag van 12 tot 16 uur en op vrijdag van 15.30 tot 19.30 uur. De inkom is gratis.