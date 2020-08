Winkel krijgt op uurtje tijd twee dieven over de vloer Kristien Bollen

24 augustus 2020

In een warenhuis op de Leuvensesteenweg in Diest heeft het personeel een winkeldief op heterdaad betrapt. De verdachte, een 56-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem, werd tegenhouden door een winkeldetective, die de politie verwittigde. Even later werd in hetzelfde warenhuis opnieuw een winkeldief betrapt. Ditmaal ging het om een 33-jarige man uit Diest.