Win duotickets voor Circus Barones in Diest DDH

12 oktober 2020

12u04 0 Diest Na een stop van enkele weken door de Corona maatregelen hervat Circus Barones, dat al 20 jaar rondtrekt door Vlaanderen, haar tournee met het nieuwe programma ‘The Greatest Show’. Maandag 12 oktober kwam het konvooi aan in Diest waar ze vrijdag, zaterdag en zondag optreden. Wij mogen 5 x 2 gratis tickets weggeven voor de voorstelling op zaterdag 17 oktober om 18 uur.

Ringmaster Patat loodst het publiek, op humoristische wijze, door het programma dat bestaat uit optredens van internationale artiesten waarin acrobatie, dierendressuur en clownerie hun plaats vinden.

“Het hele spektakel wordt omkaderd door een choreografie met zang en dans die de toeschouwer, van jong tot oud, niet enkel in momenten van verwondering en vervoering brengt, maar ook van ontroering”, zeggen ze er zelf over.

Lees verder onder de foto.

Beperkt tot 200 toeschouwers

Door de coronamaatregelen mogen ook hier maar 200 toeschouwers per voorstelling binnen zodat de social distancingregels gerespecteerd kunnen worden (een aantal rijen zitbanken blijft leeg) en de tent werd voorzien van alle andere vereiste maatregelen zoals dispensers van handgel. Het dragen van een mondmasker is ook hier verplicht.

Lees verder onder de foto.

Het circus slaat de tenten op aan het oude containerpark, naast het sportcentrum Karteria, in de Kluisbergstraat in Diest. Er zijn voorstellingen op vrijdag 16 oktober om 18 uur, zaterdag 17 oktober om 15 uur en 18 uur en tenslotte op zondag 18 oktober om 11 uur en 15 uur.

Tickets kan je in voorverkoop halen aan de circuskassa vanaf dinsdag 13 oktober, dagelijks van 11 uur tot 12 uur. Een uur voor aanvang van elke voorstelling zijn er ook tickets verkrijgbaar.

Alle verdere informatie over de genomen veiligheidsmaatregelen en ticketverkoop vind je op de website www.circusbarones.com en de Facebookpagina.

Lees verder onder de foto.

Gratis tickets

Wij mogen 5 duotickets weggeven aan de eerste vijf die een mail sturen naar circusbarones.secretariaat5@gmail.com Vermeld in je mail zeker je eigen naam en je adres en als onderwerp HLN wedstrijd. De vijf eersten krijgen een mail terug, wanneer het stil blijft was je te laat. Winnaars moeten zich persoonlijk aanmelden met paspoort en de email op naam die ze ontvingen. Er kan maar 1 duo ticket per persoon gegeven worden, op het zelfde woon - en email adres.