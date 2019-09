Wielertoerist in levensgevaar na val over verkeersdrempel Kristien Bollen

30 september 2019

Op het Grasbos in Molenstede bij Diest is deze voormiddag, iets na 11 uur, een wielertoerist uit Alken zwaar ten val gekomen. De man viel over een verkeersdrempel. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht. De verkeersdrempels werden aangebracht in de omliggende straten voor de werken die begin deze maand begonnen zijn aan de Langenberg en het wegdek van de Turnhoutsebaan. De straten zijn versmald zodat fietsers er gewoon kunnen langs rijden en auto’s toch nog moeten vertragen. Een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse gekomen om te onderzoeken hoe de man, die in levensgevaar verkeert, precies gevallen is.