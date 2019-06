Wielerfan (80) gewond na botsing met renner tijdens Dwars door het Hageland: “Ach, die jongens zijn ambitieus maar hij had wel eens om mogen kijken” Tom Van de Weyer

23 juni 2019

12u53 14 Diest Wielerliefhebber Paul Jacobs (80) uit Diest ligt in het ziekenhuis nadat hij voor zijn deur omver werd gereden door een wielrenner die deelnam aan Dwars door het Hageland. “Weinig galant dat hij zomaar verder reed. Hij had op zijn minst eens mogen omkijken hoe het met mij was.”

Het stadsbestuur van Diest en de politie hadden afgelopen vrijdag alles uit de kast gehaald om de koers Dwars door het Hageland vlekkeloos te doen verlopen. De inspanningen hebben voor een wielerfeest gezorgd, met als enige smet Diestenaar Paul Jacobs die gewond raakte toen een renner hem op het trottoir voor zijn huis in de Demerstraat omver reed.

“Het gebeurde rond 13.30 uur, toen het peloton de eerste van vier doortochten maakte”, vertelt Paul. “De live uitzending op tv was nog niet begonnen. Door het raam had ik de motoren zien passeren. Ik ging naar buiten om te kijken. Ik was nog maar net de deur uit of ik lag met een harde klap tegen de grond. Van de daarop volgende minuten herinner ik me niets meer.”

“De renner die tegen me was gebotst, is naar verluidt meteen opgestaan en gauw verder gereden. Buren en toeschouwers hebben zich over mij ontfermd. Achter de karavaan reed een ambulance die de eerste zorgen toediende.”

Paul werd naar het AZ in Diest gebracht. “Mijn been is op verschillende plaatsen flink toegetakeld. Mogelijk moet ik een nieuwe knie krijgen. In mijn hoofd zit een gapende wonde. Mijn schouder doet flink pijn en ik zit onder de schaafwonden. Maandag of dinsdag word ik geopereerd aan mijn been. Ik zal nog een week in het ziekenhuis moeten blijven.”

Aangifte bij politie

Pauls echtgenote deed aangifte bij de politie. “Die was vlak in de buurt toen het gebeurde, maar de renner was zo snel weer op de fiets dat niemand zijn rugnummer had gezien. We weten niet wie het is.”

“Ze zouden die renners toch wat meer verantwoordelijk moeten bijbrengen”, vindt Paul. “Hoe kwam hij erbij om op de stoep te rijden? De Demerstraat is nota bene een fietsstraat. Waarschijnlijk deed hij een manoeuvre om voorin het peloton te geraken.”

Geen wrok

Paul koestert echter geen wrok. “Die jongens zijn nu eenmaal ambitieus en richten zich geheel op hun prestatie. Ik kijk graag naar koers en ben blij dat we in Diest nu onze eigen wedstrijd hebben. Elk jaar heb ik buiten gestaan om de renners aan te moedigen. Dit was de eerste editie die ik heb moeten missen. Vanmorgen las ik in de krant dat Kenneth Vanbilsen gewonnen heeft, een man van de streek.”

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) is erg begaan met de zaak. “Intussen hebben we de identiteit van de renner in kwestie kunnen achterhalen. We handelen deze zaak verder af met de familie en de organisatoren van de koers.”