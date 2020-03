Wie springt in de bres voor huisdieren die niet meer uitgelaten worden tijdens coronacrisis? DDH

22 maart 2020

11u55 13 Diest Diestse schepen Pascal Vanaudenhove zoekt via de website “www.diest.be/diest-zorgt “ vrijwilligers die honden willen uitlaten van mensen die dat in deze coronatijden zelf niet kunnen of durven doen.

“Er zijn heel wat kwetsbare en zieke mensen die momenteel niet echt in staat zijn om met hun huisdier te gaan wandelen. We willen die mensen graag helpen en daarom zoeken we vrijwilligers die met die dieren willen gaan wandelen”, legt de schepen uit.

Vanaudenhove wil overigens nog een stap verder gaan en zoekt ook mensen die dieren voor even in huis willen halen. “Wat gebeurt er met de dieren van mensen die moeten opgenomen worden in het ziekenhuis en er alleen voor staan? Dan is er niemand om ervoor te zorgen. Het zou fijn zijn indien anderen die dieren dan even kunnen opvangen”.

Matches

De oproepen worden gecentraliseerd in het centrale meldpunt op de site “Diest-zorgt” waar je via deze link heen kan surfen. Op de site komt ook een onderdeel “Diest-zorgt-dieren”. Op die manier kunnen matches gemaakt worden tussen mensen die ziek zijn en mensen die nood hebben aan opvang voor hun dieren.

