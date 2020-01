Werkloosheid in Oost-Brabant bij laagste van Vlaanderen “De combinatie tussen onderwijs en bedrijven moeten we blijven versterken”



Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

13u19 8 Diest De werkloosheid is in Oost-Brabant vorig jaar sterk gedaald, zo blijkt uit de jaarcijfers van de VDAB. Eind 2019 waren er in onze regio 10.961 niet-werkenden werkzoekenden. Dat is 4,5 procent van de werkzame bevolking in onze regio, een cijfer dat lager ligt dan het Vlaams werkloosheidsgemiddelde van 5,7 procent.

De daling het voorbije jaar in Oost-Brabant bedroeg 7,1 procent, terwijl er in Vlaanderen gemiddeld een daling van 4,2 procent was. Daarmee is Oost-Brabant, samen met regio Maasland in Limburg, de regio met de sterkste daling in heel Vlaanderen. De evolutie in de steden in onze regio is als volgt: Leuven (-8,1%), Aarschot (-4,2%), Diest (-10,7%) en Tienen (-8%).

Volgens Vlaams parlementslid en schepen van Economie in Diest Maurits Vande Reyde (Open Diest) bewijst deze daling de goede economische werking in de regio. “We hebben in Oost-Brabant een zeer intensieve samenwerking tussen VDAB, bedrijven, onderwijs en sectororganisaties als VOKA en Unizo. De laatste jaren is er sterk ingezet op persoonlijke jobbegeleiding en de brug tussen onderwijs en bedrijven. Dat werkt. Zo rollen veel jongeren via beroepsstages al in een job nog voordat hun studies zijn afgerond. De combinatie tussen onderwijs en bedrijven moeten we blijven versterken om de zogenaamde ongekwalificeerde uitstroom, jongeren zonder diploma met weinig perspectief op een job, verder tegen te gaan.”

Werkplekleren

Daar is Tiens schepen van Economie, Eddy Poffé (Open Vld) het mee eens. “In november nog hebben we om die reden een netwerkevent gehad met bedrijven, scholen, arbeidsbemiddelaars, koepelorganisatie en sectorfondsen rond werkplekleren en duaal leren. In maart plannen we met het Vlajo ook nog eens een innovatiekamp onder de naam ‘Tiens Talent Innoveert’ en in april staan de jobbeurs en de schoolverlatersdag op de agenda. Tegenwoordig zijn er zelfs meer vacatures dan er werkzoekenden zijn en het is vooral voor de bedrijven een grote uitdaging om geschikte arbeidskrachten te vinden, vandaar dat we inzetten op duaal leren en werkplekleren. Tijdens de jobbeurs hebben we ook kunnen vaststellen dat het beheersen van de Nederlandse taal voor veel werkzoekenden een handicap is om tewerkgesteld te geraken. Vandaar dat we als stad zwaar gaan op inzetten op het onderwijs van het Nederlands bij nieuwkomers.”

Persoonlijke begeleiding

Aarschots schepen van Economie, Bert Van der Auwera (Open Vld), is blij met de cijfers maar waarschuwt meteen dat er nog veel werk aan de winkel is. “Er zal nog meer ingezet moeten worden op een goede samenwerking tussen de verschillende actoren, zodat die mekaar meer vinden. Een goede persoonlijke begeleiding van de werkzoekende is bijzonder noodzakelijk.” Aarschot wil ook meer inzetten op lokale tewerkstelling. “Dit door de optimalisatie van ons industrieterrein, alsook door de toekomstige ontwikkeling van onze stationsomgeving”, zegt schepen Van der Auwera. “Het station van Aarschot is centraal gelegen tussen Brussel, de luchthaven, Leuven, Antwerpen en Hasselt met rechtstreekse treinverbindingen en midden in onze dicht stedelijke kern tussen het industrieterrein en het stadscentrum. Dit maakt het heel aantrekkelijk voor bedrijven om zicht in Aarschot te vestigen en dit zal onze lokale tewerkstelling zeker in de toekomst nog ten goede komen en de werkloosheidsgraad verder doen dalen.”