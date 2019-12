Werken ophoging leugebeek binnenkort van start Kristien Bollen

10 december 2019

23u48 0 Diest De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaat nog deze maand een dijk van de Leugebeek ophogen. De werf start aan de K7, dat is de installatie in Webbekom die het water opdeelt tussen de Leugebeek en de Begijnenbeek. Door deze ingreep kan meer water via de Leugebeek naar het Webbekoms Broek gestuurd worden.

In juni 2018 was er zware wateroverlast in onder meer de Fabiolalaan en de Narcisstraat. De Leugebeek was toen verzadigd en al het overtollige water kwam via de Begijnenbeek de stad binnen. Deze ingreep van VMM zal de herhaling van zo’n scenario helpen verminderen.

In een tweede fase, vanaf januari 2020, gaat VMM ook de oorspronkelijke bedding van de Begijnenbeek bijkomend herinrichten. Die bedding kronkelt veel sterker waardoor meer water kan gebufferd worden. De naastgelegen gronden kunnen, indien nodig, dienen als overstromingsgebied. Dat heeft ook extra meerwaarde voor de natuur. De werken starten vanaf 16 december.