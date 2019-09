Werken in winkelwandelstraat en omgeving starten in april volgend jaar Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

13u22 0 Diest De winkelwandelstraat en omgeving worden de komende jaren vernieuwd. Het dossier werd zopas door de gemeenteraad goedgekeurd.

“De riolering is dringend aan vervanging toe”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Bart Stals (Open Diest). “Rekening houdend met het ontwerp van hemelwaterbeleidsplan, werd de optie genomen om in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat de aanpalende woningen maximaal kunnen ontkoppeld worden. We maken van de gelegenheid ook gebruik om ook het wegdek en de nutsvoorzieningen aan te pakken. In de straten worden bovendien verschillende verplaatsbare bloembakken voorzien, waarin kleine bomen geplant kunnen worden. Ter hoogte van de Hallezaal komt een grote boom te staan.”

De werken worden opgedeeld in 2 fases. In de eerste fase komen de Cabaretstraat, Schotelstraat, Scholenstraat en het Halleplein aan bod, in de tweede de Ketelstraat, F. Moonsstraat en een deeltje van de G. Gezellestraat. “In elke fase zullen eerst de nutsmaatschappijen aantreden. Vanaf het moment dat deze klaar zijn, start de aannemer met de riolerings-en wegenwerken”, aldus schepen Stals. “Er zal altijd maximale toegankelijkheid zijn, door middel van onder meer loopbruggen en een tijdelijke asfaltlaag. Maar op bepaalde momenten zal er wel ernstige hinder zijn.”

De start van de werken is gepland voor april 2020. De vermoedelijke einddatum is oktober 2021.