Wens van verplegers wordt gehoord: de zorgkaart wordt helft goedkoper Tom Van de Weyer

20 juni 2019

17u50 4

De zorgkaart wordt vanaf september de helft goedkoper, van 200 naar 100 euro per jaar. Hiermee komt het stadsbestuur tegemoet aan de vraag van heel wat zorgverleners om hun werk te vergemakkelijken. De zorgsticker wordt ook ingevoerd.

Verplegers, kinesisten en huisartsen die zo’n kaart bij hun voorruit leggen mogen parkeren op een plaats vlakbij het huis van een patiënt. “De zorgkaart had tot op heden niet veel succes omdat ze zo duur was. We geven ze een nieuwe kans, zodat zorgverleners aan een veel voordeliger tarief tot bij hun patiënten kunnen geraken”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Het gewijzigde parkeerreglement houdt rekening met zorgverstrekkers die dicht bij hun klanten moeten parkeren, want ook de zorgsticker wordt ingevoerd. Voor de oprit, deur of garagepoort waar zo’n sticker hangt mogen zorgverleners parkeren zonder beboet te worden.