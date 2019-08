Weergoden spelen Oldtimer Fly&Drive-in parten Kristien Bollen

18 augustus 2019

Voor de 36ste keer ging op het vliegveld van Schaffen dit weekend de Oldtimer Fly & Drive-in door. Het evenement, dat georganiseerd wordt door Diest Aero Club (DAC), is uitgegroeid tot één van de grootste oldtimermeetings van auto’s, moto’s en woonwagens in Europa. Dit jaar was het acrobatic team ‘Red Devils’ aanwezig. Dat bestaat uit vier Marchetti’s SF-260 of ook gekend als de rode stuntvliegtuigjes waarop haaientanden geschilderd zijn. Hun shows zijn steeds een succes. Vanuit alle windstreken komen er normaal honderden vliegtuigen gevlogen naar Schaffen. Helaas was er wat wind met wat regen waardoor vele piloten niet zijn komen opdagen. Traditiegetrouw namen heel wat oldtimers-wagens deel en kon je terecht op een markt voor collector’s items.