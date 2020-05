Weer markt in Diest op woensdag, weliswaar in de Kluisbergstraat DDH

18 mei 2020

16u43 0 Diest In Diest kan je vanaf woensdag 20 mei weer naar de markt. Die verhuist tijdelijk naar de Kluisbergstraat. De stad neemt ook een aantal extra veiligheidsmaatregelen.

“Het stadsbestuur zocht een locatie waar alle 49 marktkramers samen konden heropstarten en vond dat in de Kluisbergstraat. De toegang verloopt via de splitsing van de Kluisbergstraat en de Boudewijnvest. Marktkramen worden opgesteld op het fietspad en de berm, zodat de rijweg vrij blijft en dienst doet als voetgangerszone. Deze voetgangerszone is éénrichting, in de richting van Den Amer. Via het fietspad aan de Demerzijde kan je teruglopen”, legt schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde uit.

Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren aan de parking van Den Amer of de Boudewijnvest. De toiletten van Den Amer worden tijdelijk ook opengesteld tijdens de markt. Aan de ingang worden 2 desinfectiezuilen met voetbediening geplaatst. “Elke bezoeker is verplicht zijn of haar handen te ontsmetten. Bovendien wordt iedereen handmatig geteld want er mogen maar 386 bezoekers tegelijk de markt op. Mondmaskers voor de bezoekers zijn niet verplicht maar worden wel sterk aanbevolen”, gaat de schepen verder.

Geen proevertjes

De marktkramers zijn wel verplicht om neus- en mondbescherming te dragen. Voeding of drank nuttigen binnen de marktzone is verboden, net als het aanbieden van proevertjes.

“De markt in open lucht is een goede aanvulling om verse producten in Diest te kopen. De nieuwe locatie biedt voldoende beweegruimte en de bijhorende maatregelen zorgen ervoor dat alles veilig kan verlopen”, besluit de schepen. De markt gaat door op woensdag van 8 tot 12.30 uur.