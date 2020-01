Weekend zonder alcohol: politie Demerdal-DSZ betrapt tien bestuurders Vanessa Dekeyzer

12u00 0 Diest In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 januari leverden vijftien extra medewerkers van de lokale politie Demerdal-DSZ een bijdrage in het kader van het weekend zonder alcohol. Maar liefst 699 bestuurders werden gecontroleerd. Tien bestuurders reden onder invloed, vijf onder invloed van drugs en vijf onder invloed van alcohol. Er werden twee personen gearresteerd met het oog op een onderzoek naar het vermoeden van dealen.

Op de eerste controlepost aan de Weg Messelbroek-Steenweg in Scherpenheuvel legde een 36-jarige man uit Zichem een positieve speekseltest af. Eén voertuig was niet onderworpen aan een geldige keuring en één man reed zonder ooit een rijbewijs behaald te hebben. Op de controlepost op de Voort in Testelt reden een 57-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem en een 68-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem onder invloed van alcohol. Een 37-jarige man uit Diest legde een positieve speekseltest af.

Op de Nieuwe Dijkstraat in Diest liep een 49-jarige man uit Averbode tegen de lamp. Hij werd betrapt op te veel drinken. Aan de Wezelbaan in Diest reed ook een 34-jarige man uit Diest onder invloed van alcohol. Hij negeerde het bevel om te stoppen en werd vervolgens door een anonieme ploeg uit het verkeer gehaald. Een 42-jarige man uit Houthalen-Helchteren legde eveneens een positieve speekseltest af, net als een 36-jarige man uit Herselt. Die laatste was in het bezit van hasjisj, marihuana en cocaïne. “We voerden een huiszoeking uit op zijn adres in Herselt. Hij werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek. Dit leidde bovendien tot een bijkomende huiszoeking op een tweede adres”, klinkt het bij de politiezone.

Op de Leuvensesteenweg in Diest werden nog eens twee rijbewijzen ingehouden omwille van rijden onder invloed. “Een jongedame uit Lubbeek, met een voorlopig rijbewijs, wilde de controle nog snel ontwijken door met gierende banden halt te houden op een nabijgelegen parking en snel van bestuurster te verwisselen. Zij mag zich aan een proces-verbaal verwachten voor het besturen van een voertuig met een voorlopig rijbewijs met twee passagiers, buiten de toegestane uren en er hing geen “L” teken op de achterruit van haar wagen.”

Tot slot werd er een controlepost opgezet aan de Omer Vanaudenhovenlaan in Diest. De 23-jarige bestuurder uit Bekkevoort van een bromfiets werd gecontroleerd. Hij legde een positieve speekseltest af en had nog 20 gram cannabis op zak. Hij werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek.