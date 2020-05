Weekend is moeilijk om zich te houden aan niet-essentiële verplaatsingen of samenscholingsverbod Kristien Bollen

04 mei 2020

Afgelopen weekend moest politie Demerdal-DSZ weer heel wat pv’s uitschrijven voor mensen die zich niet hielden aan de dwingende maatregelen. Op de Leuvensesteenweg in Diestcontroleerde politie een voertuig waarin twee mannen zaten. Het betroffen een 34-jarige man en een 32-jarige man uit Diest. Ze negeerden het verplaatsingsverbod.

Op de Koning Albertstraat in Scherpenheuvel-Zichem stopte een bestuurder en ging er een woning binnen. De bestuurder is er niet woonachtig en werd aangesproken over de reden van diens bezoek. De 22-jarige man uit Diest, negeerde het samenscholingsverbod.

Op Schoonaerde in Diest werd politie opgeroepen voor nachtlawaai. In de woning troffen agenten 6 personen aan. Slechts twee van hen zijn er ingeschreven. Het gaat om 24-jarige man uit Diest, twee 26-jarige mannen uit Diest, een 22-jarige vrouw uit Tessenderlo, een 27-jarige vrouw uit Diest en een 25-jarige man uit Diest.