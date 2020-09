Week van de Fairtrade wordt niet gevierd door coronamaatregelen, maar blijft wel belangrijk DDH

24 september 2020

17u29 0 Diest Diest is dit jaar al tien jaar een Fairtradegemeente, maar door de coronamaatregelen zal de zogenaamde ‘Week van de Fairtrade’ niet groots gevierd kunnen worden, maar een bezoek aan de wereldwinkel kan wel.

Door de coronamaatregelen zal de zogenaamde Week van de Fairtrade dit jaar bescheiden gevierd worden, maar iedereen is welkom in de wereldwinkel van woensdag 7 tot zaterdag 17 oktober. “We hebben wel een aantal promoties, onder andere voor de chocolade omdat we graag de wantoestanden onder de aandacht willen brengen in de plantages aan de Ivoorkust. Wanneer je twee repen koopt, krijg je er een derde gratis bij: op die manier willen we de nadruk leggen op het feit dat veel mensen daar nog steeds werken aan een minimumloon, maar dat is daarom nog geen leefbaar inkomen”, zegt Bie Van Gompel van de wereldwinkel. “We organiseren ook een Fairtrademaaltijd in het Beverbeekhuis op 9 oktober.”

Iedereen die iets wil doen voor een duurzame en eerlijke handel kan een mail sturen naar Diestfairtrade.info@telenet.be