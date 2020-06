We kunnen weer zelf boeken en DVD’s uitkiezen in de bibliotheek ddh

05 juni 2020

17u43 0 Diest Vanaf maandag kunnen we met zijn allen weer naar de bibliotheek in Diest en zelf boeken en DVD’s uitkiezen. Tenminste een deel van de bib gaat weer open, van een aantal diensten kan je nog geen gebruik maken.

Het gebouw werd heringericht en er komt een afzonderlijke in- en uitgang. Dezelfde regels als die in de supermarkt gelden ook in de bib. Zo vraagt het stadsbestuur iedereen om alleen te komen en kinderen bij zich te houden. De ingang is aan de zijkant van het gebouw waar bezoekers hun in te leveren spullen binnen brengen en de handen ontsmetten. Het dragen van een mondmasker wordt ook hier aangeraden. Het aantal bezoekers is beperkt en wanneer de voorziene mandjes op zijn, moet je even wachten. Kriskras op zoek gaan naar een boek zit er niet meteen in want je moet de aangeduide route volgen.

Een aantal delen van de bibliotheek blijven voorlopig ook nog dicht. Het gaat om de leeszaal, de zithoek en de lees- en studietafels. Computers, watermachine en toiletten kunnen evenmin gebruikt worden. Tenslotte worden er alleen boeken en dvd’s uitgeleend en betalen moet je doen met bankcontact.