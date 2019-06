Warmte geen excuus voor overtreding Kristien Bollen

25 juni 2019

“Ook al is het warm en heet, we zien nog steeds wie verkeersregels overtreedt !”, laat politie Demerdal-DSZ weten op hun nieuwspagina. Maandag schreven alerte agenten drie pv’s uit voor het gebruik van de gsm tijdens het rijden, twee pv’s voor het parkeren op een mindervalidenparking en één pv voor het parkeren op laad- en loszone in het stadscentrum.