Wanneer komen er maatregelen om de lokale economie te ondersteunen? DDH

28 juni 2020

16u05 0 Diest Vlaams Belang wil in Diest maatregelen om de lokale handelaars en ondernemers te ondersteunen. Raadslid Linda Wouters interpelleert erover op de gemeenteraad maandagavond en verwacht antwoorden van de meerderheid want, zo zegt ze, ‘tot vandaag zijn er geen concrete voorstellen om de lokale economie te ondersteunen”.

Concreet vraagt de oppositiepartij om de belasting op het plaatsen van een terras op openbaar domein voor het jaar 2020 niet aan te rekenen, net als de belastingen voor een standplaats op de markt voor de periode waarin er geen markten waren, met name van 12 maart tot 31 mei. Tenslotte wil de partij ook de belasting op seizoenskraampjes schrappen tot het einde van dit jaar. “Wij willen graag weten of het schepencollege nog andere maatregelen overweegt om onze lokale handelaars en ondernemers financieel te ondersteunen want het blijft tot nog toe allemaal vaag. Elders werden al veel maatregelen genomen, hier blijft het stil. Wanneer mogen we concrete voorstellen verwachten op de gemeenteraad?”, besluit Wouters.