Wandeling met rolstoelen legt pijnpunten bloot Vanessa Dekeyzer

20 september 2019

10u04 0 Diest De stad Diest organiseerde samen met de ziekten-en gehandicaptenraad een knelpuntwandeling. Een 25-tal mensen met rolstoel, visuele, gehoor- en andere beperkingen namen eraan deel.

Bedoeling van de wandeling was om na te gaan waar de weginfrastructuur voor mensen met een beperking kan verbeterd worden. Plaatsen waar voetpaden moeilijk toegankelijk zijn wegens te hoog of te smal of waar verkeersborden of andere hindernissen een vlotte doorgang bemoeilijken, werden genoteerd.

“Toegankelijkheid is prioriteit in ons beleid van de komende jaren”, zegt Maurits Vande Reyde (Open Diest) schepen van Toegankelijkheid. “We willen de openbare ruimte zo maken dat iedereen er gebruik van kan maken. Mensen in een rolstoel, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan mensen met een buggy of personen die moeilijk te been zijn. Toegankelijkheid gaat over een hele grote groep mensen. Kleine details maken daarbij vaak een verschil. Ik hoor vaak van jonge ouders dat ze het belang van toegankelijkheid pas beseffen nu ze met een kinderwagen rondrijden.”

Het gemeentebestuur zal rekening houden met de genoteerde opmerkingen. “We hebben het voorbije jaar al een hele weg afgelegd. Zo zijn er kleine ingrepen gedaan, zoals de rustpunten rond de banken in park Cerckel. Ook rond evenementen hebben we de toegankelijkheid al erg verbeterd. Er volgt later dit jaar nog een uitgebreid actieplan rond toegankelijkheid in het meerjarenplan. Deze knelpuntwandeling geeft daar zeer nuttige informatie over”, besluit schepen Vande Reyde.