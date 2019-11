Wandelen met Guy Swinnen langs het Swinnetou Spoor Geert Mertens

19 november 2019

07u48 0 Diest Het is eens wat anders: wandelen met rocker Guy Swinnen langs het Swinnetou spoor. Op zaterdag 30 november sluit het eerste jaar van de campagne ‘Te Gekke Wandelingen’ af met een wandeling vernoemd naar ambassadeur Guy Swinnen. Ook de frontman van The Scabs ontdekte zelf de kracht van wandelen tijdens zijn depressie en trekt er nog dagelijks op uit met zijn viervoeter Fanny. ‘Te Gek!?’ van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael wil al jaren het taboe rond psychiatrie doorbreken.

Op zaterdag 30 november kan je in het spoor van Guy op stap gaan door de bossen van Hees, waar hij elke dag met Fanny gaat wandelen. Er is voor ieder wat wils met afstanden tussen de 4 en de 30 km. “Via de dorpskern trekken we richting holle wegen, heuvels, bossen en al het moois dat de streek te bieden heeft”, aldus Marc Hellinckx van ‘Te Gek!?’ “De mensen van Wandelclub VOS Schaffen zijn er in geslaagd de rijke variëteit van de natuur in de omgeving van Schaffen aan bod te laten komen in elk van de parcours.”

Fanny

”Ik woon al heel mijn leven in de buurt van Diest maar ik heb de schoonheid van Hees pas de laatste jaren echt leren kennen”, zegt Guy. “Dat er hier een natuurgebied was, wist ik wel maar je doet niet snel de moeite om op ontdekking te gaan. Sinds ik in de buurt woon en sinds ik mijn trouwe viervoeter Fanny heb, gaan we dagelijks het bos in en ontdek ik geregeld nieuwe paden en rustgevende plekjes.”

“Door samen een frisse neus te halen, werken we niet alleen aan onze fysieke gezondheid”, zegt Marc Hellinckx van Te Gek!? “Wandelen zorgt voor rust: door te wandelen schep je meer ruimte in je hoofd en het geeft je extra energie.”

Meus

Op zaterdag 30 november wordt het parcours ingewandeld met Guy Swinnen en zijn hond. Start tussen 7 en 15 uur aan het ontmoetingscentrum Scafnis op het Sint-Hubertusplein. Om 11 uur start de wandeling van 12 km met Guy Swinnen.

Op elke rustpost kan je je innerlijke mens versterken met een tas Te Gek!?-soep. “Het recept werd door niemand minder dan Jeroen Meus bedacht en de soep staat symbool voor het geven van warmte en het zorg dragen voor elkaar”, aldus Hellinckx. “Iets wat we in de koudere en donkere maanden allemaal zeker kunnen gebruiken.”

De campagne ‘Te Gekke Wandelingen’ loopt ook in 2020. Er staan op dit moment al meer dan 15 wandelingen op de agenda. “Het voorbije jaar hebben al meer dan 35.000 mensen letterlijk een stap gezet richting minder stress, depressieve gevoelens en angst”, weet Hellinckx. “Ons doel is echter nog meer mensen op weg zetten naar een betere geestelijke gezondheid.”